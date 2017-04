Cameroun: RCA - On renforce la coopération militaire

Bien plus, le Cameroun se présente aujourd'hui comme la principale porte d'entrée maritime vers la RCA, un pays qui ne dispose pas de débouchés sur la mer. Les différents contacts de Joseph Yakete, tant avec son homologue camerounais, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, qu'avec d'autres personnalités ici à Yaoundé ou sur le terrain permettront sans doute de réfléchir à la façon de mieux poursuivre une coopération militaire déjà riche. Depuis le début de la crise en République centrafricaine, le Cameroun est apparu jusque-là comme l'un des principaux soutiens de Bangui dans les difficultés que traverse ce pays voisin et frère. Les autorités camerounaises profiteront donc de cette visite pour réitérer à leur voisin, leur disponibilité à les accompagner pour un retour définitif à la normale dans leur pays.

