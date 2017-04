Madagascar: Affaire Claudine - Le gouvernement mauricien poussé à prendre des mesures

Le gouvernement malgache sera tenu dans les prochains jours d'annoncer sa position. L'étau se resserre également autour d'autres proches collaborateurs du président de la République et de la Première Dame qui seraient aussi impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent.

L'étau se resserre. Visiblement l'étau se resserre autour du régime en place sur l'affaire Claudine. Si le président de la République et le premier ministre ont essayé d'éviter de s'exprimer sur cette affaire, cette politique de l'autruche ne va plus durer.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar a dit que Claudine Razaimamonjy devait répondre à la justice. Les membres du corps diplomatique encourage le Bianco et ici à Maurice, on dit welcome à Claudine Razaimamonjy. »

Et lui d'enfoncer le clou : « Le gouvernement mauricien n'est au courant de rien. Même pas le ministre mentor Sir Anerood Jugnauth. Cette femme a été arrêtée par le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco), l'équivalent de notre ICAC, sous six charges d'accusation.

