Maroc: L'Italie en force à Meknès

Verona Fiere est une foire internationale pour le secteur agricole et donne un aperçu complet de technologies et de produits pour cette industrie. Elle se compose de plusieurs sous-foires et couvre l'ensemble du territoire: les technologies agricoles, des équipements pour l'élevage, les énergies renouvelables et des services pour le secteur agricole.

Selon M. Mantovani, les 44 entreprises italiennes qui seront présentes à Meknès sont spécialisées dans divers domaines allant de la production des machines agricoles à la nutrition animale en passant par la zootechnie et l'énergie renouvelable. Elles proviennent de toutes les régions italiennes, dont une majorité de la Vénétie (13), la Lombardie (10), et l'Emilie Romagne (8).

« Désigné en tant que partenaire exclusif pour la gestion des espaces dédiés aux entreprises italiennes, la Foire de Vérone a réussi à mobiliser 44 entreprises qui exposeront leurs produits dans un stand d'une superficie de 1200 m2 au SIAM, le plus important Salon agricole en Afrique et pont pour le commerce avec l'Afrique », ont-ils souligné.

