Congo-Kinshasa: L'abcès Kamuina Nsapu enfin crevé ?

A l'évidence, il faudra sans doute plus que ça pour rabibocher pouvoir et opposition, incapables de s'entendre sur un modus vivendi pour épargner le pays du chaos.

C'était la crise dans la crise, même si elle avait fini par être occultée par le blocage politico-institutionnel à Kinshasa qui occupait tous les esprits et mobilisait toutes les énergies. On n'en est d'ailleurs toujours pas sorti malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenzé.

Depuis, la zone est traversée par des violences perlées et marquée par la découverte de fausses communes dans le Kassaï central, la mort de deux experts de l'ONU venus enquêter sur la situation, sans oublier l'attaque contre des édifices publics et des lieux de culte catholiques.

En effet, tout est parti de la révolte de l'ancien chef de cette communauté contre les autorités qui refusaient de le légitimer, amenant le pouvoir central de Kinshasa à le liquider, lui et bon nombre de ses proches, et à raser complètement son palais.

