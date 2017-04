Algérie: "Nous ne permettrons aucune atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale" (Hanoune)

Abordant le programme électoral du parti, elle a signalé qu'il englobe 60 engagements que le ( PT se promet de réaliser, en cas de victoire, dans différents secteurs d'activités économique et socioculturel, citant particulièrement la reforme universitaire et l'école, la défense des droits des différentes couches sociales, la défense et la préservation de certains droits et acquis, dont le droit à la retraite anticipée sans condition d'âge, la gratuite de la santé et la prise en charge des catégories aux besoins spécifiques.

L'enjeu du parti pour la prochaine période est de préserver la paix et la souveraineté nationale, par la défense des droits démocratiques et sociopolitiques, a- t-elle souligné, avant d'inviter les candidats du PT aux prochaines législatives à se rapprocher des citoyens, dont les jeunes notamment, afin de les convaincre de la nécessité de voter, mais sans faire pression sur eux, a-t-elle recommandé.

Animant un meeting électoral, Louisa Hanoune a assuré que le PT "ne permettra aucune atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale, des fondamentaux indiscutables", car le peuple algérien, a-t-elle soutenu, jouit d'un "esprit nationaliste et est jaloux de son pays".

