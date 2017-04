Cote d'Ivoire: MCC - Dernière Mission Technique à Abidjan

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la phase d'évaluation et d'analyse technique des propositions de projets du programme Compact.

Dans le cadre de la poursuite des travaux de développement des projets du Programme Compact CI, une équipe technique du Millennium Challenge Corporation (Mcc) Etats Unis conduite par M. David Weld, chef d'équipe pour la Côte d'Ivoire, a effectué une dernière mission à Abidjan du 31 Mars au 12 Avril 2017.

Mme Lona Stoll, vice-présidente , chargée des Operations au département Compact du Mcc a rejoint l'équipe du 4 au 7 avril 2017 pour fournir un appui à la mission et partager son expérience.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la phase d'évaluation et d'analyse technique des propositions de projets du programme Compact.

La soumission finale des propositions des projets du Mcc à son Conseil d'Administration se fera début Juin 2017, s'ensuivra la période de négociations sur les questions techniques et juridiques entre le Mcc et le Gouvernement de Côte D'Ivoire en Juillet 2017 à Washington D.C., avant la signature du programme Compact durant le dernier trimestre 2017.

Au cours de cette dernière mission, l'équipe de la Coordination nationale du programme Compact (Cnpc-Mcc) et l'équipe du Mcc- Usa ont fait un point sur les propositions de projets en cours d'analyse afin de s'assurer qu'ils sont en conformité avec les critères d'investissement du Mcc.

Ainsi, deux ateliers ont été organisés afin de finaliser le design des propositions de projets « productivité et employabilité « et « Smart urbanization ».

Les discussions entamées en Novembre 2016, avec les parties nationales concernées, pour adresser les questions juridiques, fiscales et de passation de marchés se sont aussi poursuivies en vue de la signature du Programme Compact prévue en fin 2017. Par ailleurs, des échanges avec les partenaires au développement ont continué pour assurer une synergie d'action.

En marge de ces rencontres, une délégation conduite par le Premier Conseiller de L'Ambassade des Etats-Unis, Andrew B. Haviland, et composée de M. Weld et du Coordonnateur national du programme Compact-CI, Aida A. N'Diaye, a été reçue en audience par les divers ministres et directeurs de cabinets impliqués dans le développement des propositions de projets du programme Compact notamment: le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude BROU, le ministre de L'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Ramata Ly-Bakayoko, le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Koffi Kouakou, le directeur de cabinet du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, M. Assoumou Kabran et le directeur de cabinet du ministère du Transport, M. Benjamin Bakary Soro.

Ces visites de haut niveau auprès des autorités Ivoiriennes visait à communiquer officiellement les avancées notables du Programme, l'état d'avancement des propositions de projets et les prochaines étapes avant la signature du Compact fin 2017.