Cameroun: Côte d'Ivoire-Cameroun - Un observatoire de la chambre des rois en gestation

En présentant ce projet au Cameroun, le promoteur du Festival de la route des Reines et des Rois, estime qu'il pourra bien être finalisé courant juillet-aout 2017

C'est la concertation dans la « case», pourrait-on dire ! Rois et chefs, chercheurs et universitaires africains, entre autres, se sont retrouvés au Cameroun du 10 au 15 avril 2017 pour se pencher sur le bien-fondé de la naissance d'un Observatoire scientifique de la Chambre africaine des Rois et Chefs traditionnels d'Afrique.

A cette rencontre qui s'est déroulée dans le cadre de la 5e édition du Festival international Bogso Eséka (FIBE), la Côte d'Ivoire était représentée par Pr Amoa Urbain, recteur de l'Université Charles-Louis de... Montesquieu, par ailleurs promoteur du Festival de la route des reines et des rois (FESTI-Rois). Il faut le rappeler, en dix éditions, ce festival itinérant a fait le tour de la Côte d'Ivoire, pour mettre en valeur, les modes de gouvernance traditionnelle. Et a été à la base de la création de l'actuel chambre des rois et chefs en Côte d'Ivoire.

Face à «la problématique de la bonne gouvernance en Afrique (... ) les Chambres nationales des rois et chefs traditionnels apparaissent comme un élément de réponse», écrit le chercheur ivoirien, spécialiste de la royauté et des systèmes de gouvernance de l'Afrique ante-coloniale, dans l'avant-projet de création de l'observatoire. Mais, s'empresse-t-il d'ajouter: «peut-être, serait-il plus judicieux d'améliorer leur fonctionnement dans le dessein d'en faire des instruments au service des institutions internationales comme l'Union africaine (UA) et l'organisation des nations Unies (ONU).

Au finish, à partir de cet Observatoire, il s'agira sde créer « un organe consultatif près de l'Union africaine pour la défense et l'illustration des valeurs africaines dans les gouvernances modernes et des projets de développement humain», mentionne Pr. Amoa, en précisant qu'un dispositif de ce genre serait à même «d'actionner en tout lieu et en toute circonstance, une diplomatie coutumière de proximité».

En présentant ce projet au Cameroun, le promoteur du Festival de la route des Reines et des Rois, estime qu'il pourra bien être finalisé courant juillet-aout 2017, avec, indique-t-il la «mise en place des instances de la chambre africaine des Rois et des chefs traditionnels.

A propos du FIBE, il est bon de savoir que c'est en 2009 que Sa majesté Jean Félix Ntomp, chef du groupement Bogso, a lancé à Eséka, ville dite « capitale du rail», le Festival international Bogso Eséka. C'est dans cette ville d'ailleurs qu'a eu lieu l'accident ferroviaire, en octobre 2016 et qui a fait 80 mort s. La cérémonie d'ouverture de la FIBE a été dédiée, à juste titre, aux victimes de ce drame, à travers le thème : «Plus jamais ça ! »

Il faut noter aussi que Sa majesté Ntomb, délégué général du FIBE, a participé à la 6è édition du Festival International de la route des Reines et des Rois qui a eu lieu à Abengourou, dans l'Est de la Côte d'Ivoire.