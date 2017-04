Congo-Kinshasa: Désintégration !

Très souvent, à la veille de grands enjeux, politiques, il s'observe, en République Démocratique du Congo, un phénomène singulier. Celui-ci est, à la fois, encourageant, mais aussi déplorable, selon le bout que l'on tient. Par rapport aux structures existantes, il y a des relations qui se font. D'autres se défont, et d'autres encore se refont. L'attention, ici, se focalise sur les structures qui se défont, mieux qui se désintègrent ; encore qu'elles sont si nombreuses.

La désintégration ne veut dire rien d'autre qu'une destruction spontanée ou provoquée du noyau d'un élément chimique qui se transforme en d'autres éléments de la masse atomique plus faible, avec libération d'énergies sous forme de radiation. Que dire alors des partis politiques, plateformes politiques et organisations de la société civile ? Actualité oblige, le Rassemblement de Genval en vedette. In limine litis, question d'œuvrer pour l'alternance démocratique à la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila en décembre 2016. L'échéance passée sans que ne soient organisées les élections, intervient l'Accord du 31 décembre 2016, dit de la Saint Sylvestre, la mort d'Etienne Tshisekedi, le 1er février 2017, puis s'ouvre la voie de la désintégration.

A ce jour, c'est trois ailes du Rassemblement avec trois leaders qui s'expriment. Tant, il est vrai que la solidité d'antan n'est plus. Sinon que chacune d'elles irradie ses énergies à des rayons limités. L'une, avec Patrick Mayombe le plus faiblement possible tant à l'interne qu'à l'externe, l'autre, avec Olenghankoy, rayonne à la superstructure de l'Etat avec un tacite soutien du pouvoir en place qui a nommé un des siens, Bruno Tshibala, à la primature. Mais, qui n'arrive pas encore à séduire les grands du monde. L'autre encore, avec le duo Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi, qui bénéficie de l'appui extérieur, mais confrontée aux réalités interne d'application de l'Accord précité. Les partis politiques ne sont pas épargnés par cette réalité. Bientôt une année, certains partis politiques de l'opposition ont connu un schisme, au point qu'il se trouve, avec la même dénomination, un parti dont l'un est de l'opposition, l'autre de la Majorité présidentielle.

Par contagion, la société civile congolaise, dans sa diversité, s'est diversifiée davantage, parce que ses membres ne parlent pas le même langage. Dans la perspective d'obtenir un poste ministériel, ses membres se rentrent sans retenue, preuve que la désintégration de ses composantes se poursuit de plus belle, pour un affaiblissement mutuel. Pendant ce temps, des voix s'élèvent pour demander à Bruno Tshibala, l'heureux promu Premier ministre, de foncer, indépendamment de la guéguerre dans la classe politique. Ses jours, qui courent à la dizaine, en qualité de premier ministre, devraient le conduire à occuper effectivement la Primature car, détenant le pouvoir, il n'arrive pas encore à l'exercer. Encore que quelques étapes pour l'y conduire ne sont pas jusque là franchies.

Il s'agit de la formation du Gouvernement, selon la volonté du Chef de l'Etat, qui a exigé que le critère de compétence soit prioritaire dans le choix des ministrables. Ainsi fixé, ce critère une fois appliquée, verrait d'autres têtes tomber. Qui sait si ces dernières ne feront pas front commun, pour contester le Gouvernement à venir ? C'est là que seront mis à rude épreuve les groupes en quête des postes.