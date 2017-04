Congo-Kinshasa: Gouvernement d'Union Nationale, MP-Rassemblement tshisekediste - Une cohabitation incertaine !

Les yeux de tous les congolais sont actuellement rivés sur la publication éventuelle du gouvernement dit d'union nationale. La nouvelle tombera pour très bientôt, soit au milieu de cette semaine, ou encore, à la fin, si en tout cas, aucun changement brusque n'intervenait au niveau du microcosme politique au Congo-Kinshasa.

Jusque-là, la foi d'une pléiade d'acteurs politiques pro-majorité et les vrais pions de la mouvance Kabiliste prédisent que l'équipe gouvernementale du PM Bruno Tshibala va effectivement conduire le pays vers les élections transparentes, crédibles et apaisées. Pour quelle date ? Non encore fixée. Ce gouvernement, d'après eux, saura, tout de même, faire face à toutes les érosions socioéconomiques qui frappent les paisibles citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, du côté de l'aile dure du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, on entend le cri de colère qui l'enfièvre jusqu'à son paroxysme. «Non, non, priorité au respect de l'accord du 31 décembre et à la signature de l'arrangement particulier... », scande, en toute fougue, une frange d'opposants.

Jusqu'à ce point, il n'est pas exclu de devancer que c'est un cauchemar d'espérer que Tshibala Bruno pourra cogérer avec le rassemblement dirigé par le duo Tshisekedi -Lumbi.

Par conséquent, si tel n'est sera pas le cas, il y a lieu de craindre alors de petits pépins au pays, dans les prochains jours, causés par cette méga plate-forme politique. Ce, par la programmation des manifestations de toutes sortes qui viendront encore paralyser la vie de paisibles citoyens qui crient déjà «au secours ! ».

Accord du 31 décembre

Félix Tshisekedi Tshilombo a déjà épinglé le lundi 17 avril 2017, lors de son retour au pays, après plus de 8 jours d'absence, que le pouvoir en place devrait respecter l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre, paraphé au centre interdiocésain de la Gombe-Kinshasa, sous les auspices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Il s'était exprimé ainsi, devant une foule qui était allée l'accueillir jusqu'à l'aéroport international de N'djili. Pour lui, c'est le dernier avertissement à l'endroit du pouvoir en place.

L'Udps tout comme le Rassemblement tient à ce que les arrangements particuliers soient signés avant l'éventuelle application de l'accord. Les parties prenantes aux discussions ont convenu que le PM soit issu du rassemblement. Pourtant, selon Jean-Marc Kabund, le rassemblement reconnu dans l'accord et sur l'échiquier international c'est celui réuni autour de Félix. Chose que réfutent certaines figures de la Majorité Présidentielle (MP).

Strapontin, et après ?

Les acteurs politiques ont déclenché la course au pouvoir. A voir les choses, chaque plateforme politique cherche son intérêt personnel. Pendant que leurs leaders ont déjà déposé la liste de candidats ministrables, les porte-paroles les plus audacieux demandent, d'une manière ou d'une autre, au Président de la République ou au PM, un quota signifiant dans le prochain gouvernement. Il s'agit-là, de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, issu du dialogue mené sous les auspices d'Edem Kodjo, le facilitateur togolais. Une autre branche proche de Samy Badibanga a aussi déposé sa liste. Sans compter bien sûr d'autres structures. Etant donné que les places sont limitées, on risque de tout voir et de tout entendre si certains candidats ne sont pas embarqués. Deviendraient-ils opposants pour n'avoir pas voyagé ? La question est posée.

Qu'attendre de Sidikou ?

Pas grand-chose en tout cas. C'est du moins l'information que l'on glane dans les indiscrétions de l'Udps. Certaines ongds haussent le ton jusqu'à le récuser (Maman Sidikou Sambo) pour avoir déclaré que sa bataille c'est pour la recherche de plus d'inclusivité. Le Rassemblement fustige, par-là, quelques manœuvres du pouvoir pour saboter les engagements conclus. Tout compte fait, l'espoir n'étant pas perdu, il s'avère nécessaire que les uns et les autres réfléchissent, de fond en comble, au bien-être de la population et parviennent à lui donner des solutions pérennes. Car, n'est pas respecter un engagement comme les uns le brandissent, et ne pas vouloir prendre part aux affaires, toutes les deux approches, ne sont aussi pas constructives dans un pays plongé dans une crise, comme la RD Congo. C'est ici la place à l'adage : science sans conscience n'est que ruine de l'âme !