Congo-Kinshasa: Gouvernement Tshibala - Kabila mise sur les critères de compétence!

La crise protéiforme qui sévit en République Démocratique du Congo prend désormais une tournure inquiétante. Le mal est profond. Il faut parer au plus pressé pour surmonter cette crise. Jamais la population congolaise n'a connu un épisode aussi tragique et fastidieux, avec une désintégration accrue, déplore un analyste de la scène politique. D'après ce dernier, c'est au travers ce tableau aussi sombre soit-il, que Bruno Tshibala, Premier ministre, récemment nommé prend les commandes du gouvernement d'union nationale. A tout prendre, le Premier ministre procède aux derniers réglages avant d'apprêter la liste des ministrables à transmettre au Chef de l'Etat en vue d'une Ordonnance présidentielle à promulguer, d'ici la fin de cette semaine, sauf imprévu.

A en croire certaines indiscrétions, Joseph Kabila refuse de compter dans la prochaine équipe gouvernementale, des ministres frêles à qui, on doit tout apprendre. Autrement dit, il veut des ministres compétents, des technocrates qualifiés, prêts à se jeter dans les eaux profondes pour apporter des solutions idoines. D'où, il doit être mis de côté, les apparences ou tous les autres aspects liés au clientélisme, favoritisme et copinage dans le choix des ministres. Car, regrettent bon nombre des Congolais, il est inimaginable, pour une nation, de totaliser près de six mois jour pour jour, de navigation à vue, sans un gouvernement responsable, capable de contenir les désidératas de la population, mieux, de résoudre le problème du social.

Des arrestations à l'UDPS

Sur un autre chapitre, l'actualité reste dominée par le périple euro-africain de Félix Tshisekedi, président du Rassemblement qui a regagné Kinshasa, ce lundi 17 avril 2017, via l'aéroport international de N'djili. Un monde fou, l'a accueilli à sa descente d'avion. Dans cette euphorie, des heurts ont vite gâché la fête. Combattants et forces de police se sont livrés à des échauffourées, rapporte Peter Kazadi, l'un des cadres de l'UDPS. Des arrestations en cascade sont signalées dans le rang des combattants qui ont répondu nombreux à l'aéroport de Ndjili pour accueillir leur leader, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Peter Kazadi se réjouit le fait de voir des combattants venir en masse à l'aéroport de N'djili pour accueillir Félix Tshisekedi de retour de son périple euro-africain.

Qu'à cela ne tienne, il se dit également sidérer de la brutalité des forces de police à l'endroit des combattants: « Nous sommes surpris de voir un dispositif sécuritaire impressionnant arrêté tous ceux qui manifestaient avec les insignes du parti. Au niveau de Badara, on a érigé une barrière et on a arrêté un groupe de combattants. Ceux qui ont réussi d'atteindre l'aéroport, ont été également arrêtés par la police », déplore-t-il. Face à un tel comportement peu catholique, Peter Kazadi dénonce avec véhémence, de tels actes qui ne cadrent pas à la liberté et droits des citoyens.

3 mai: journée internationale de la presse

Le monde entier commémore le 3 mai de chaque année, la Journée Internationale de la presse. En République Démocratique du Congo, les Organisations de défense de droits et libertés de journalistes, notamment, JED et FFJ sont unanimes du bilan négatif de la liberté de la presse au Congo. Elles notent un recul total de ces libertés à la place d'aller de l'avant. C'est sur une telle note sombre que la Journée Internationale de la Liberté va être commémorée, ce 3 mai en cours en RD-Congo.

Inéluctablement, les indicateurs sont au rouge partant de l'étouffement, embastillement, arrestations arbitraires des journalistes et la fermeture des quelques médias tant à Kinshasa qu'en provinces. Comme quoi, la lutte reste âpre s'il faut renverser cette tendance liée à l'étouffement des droits et libertés de la presse.

Par ailleurs, les journalistes à leur tour, sont appelés à faire correctement leur travail, en évitant les fausses allégations et à ne donner qu'une information réelle et vérifiable, en toute objectivité et impartialité. Sur un autre chapitre se rapportant aux partis et regroupements politiques, l'opinion note avec amertume le spectacle désolant qu'offre la classe politique congolaise. Les alliances se font et se défont. Elles sont constamment dans la déflagration et désintégration. Les politiciens congolais souffrent pour la plupart, de manque de conviction. C'est le goût de lucre qui les intéresse le plus souvent en mettant de côté l'intérêt général.