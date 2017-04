Ile Maurice: Cour suprême - Bras de fer entre MK et ses Flight Pursers

L'Air Mauritius Cabin Crew Association explique dans son affidavit qu'il y a une disparité entre les contrats de ses employés. Un premier contrat stipule que les Flight Pursers peuvent effectuer des tâches supplémentaires dans des cas exceptionnels, alors qu'un second précise qu'ils doivent cumuler les responsabilités de leur poste et celles de Cabin Crew. Le syndicat réclame un ordre interlocutoire interdisant à MK d'ajouter des travaux supplémentaires dans l'activity chart des Flight Pursers.

La raison : la compagnie d'aviation nationale aurait ajouté des tâches supplémentaires dans leur activity chart. L'Air Mauritius Cabin Crew Association, qui protège les intérêts des membres d'équipage de MK, a déposé un affidavit, fin mars, par le biais de ses hommes de loi, Me Sandilen Calliapen et l'avoué Doorgacharan Luchmun. MK est convoquée devant le juge Kwok Yin Siong Yen, siégeant en référé en Cour, le 28 avril.

