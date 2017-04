Congo-Kinshasa: Après les modérés de la famille régnante. Milices Kamuina Nsapu - Shadary Ramazani s'attaque à l'aile dure !

Depuis le lundi 17 avril 2017, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité n'est plus à Kananga, chef-lieu du Kasaï Central. En effet, le patron de la territoriale s'est déplacé à Tshikapa, dans la province du Kasaï, toujours dans le cadre de sa mission de pacification de cette partie du pays. Là, dès son arrivée, Emmanuel Ramazani Shadary a présidé une réunion avec le comité provincial de sécurité pour tabler sur les défis sécuritaires.

Et, il faut dire que les défis il y en a. C'est effectivement dans cette province que les purs et durs miliciens qui se disent de Kamuina Nsapu commettent des actes qui choquent et font peur. Tenez ! L'une des plus mémorables, c'est la décapitation de près d'une cinquantaine de policiers. Après le pacte de paix signé avec la famille régnante de Tshimbulu qui, en plus d'inhumer leur fils, Kamuina Nsapu, lui a désigné un successeur pour mettre fin aux hostilités, Emmanuel Shadary cherche à donner le coup de grâce au phénomène Kamuina Nsapu en allant à l'assaut des récalcitrants. Les dispositions sont déjà prises pour brandir la carotte mais, aussi, le bâton.

Ils n'auront plus la protection des ancêtres de la famille régnante, mettait en garde Kanku Kata, celui qui se présente comme étant le numéro un de la milice Kamuina Nsapu, à l'égard de tous ceux qui voudraient continuer à semer la terreur dans le grand Kasaï malgré le pacte de paix. Shadary Ramazani mesure la hauteur de la tâche à la province du Kasaï. Il a, en effet, parlé d'une situation complexe d'autant que les crises ethniques s'ajoutent comme donne. « Il est venu pour évaluer la situation sécuritaire de la province et prendre des mesures qui s'imposent dans différentes contrées de cette entité notamment, Malenga, là où 49 policiers ont récemment péri ; Kapumba, Kamonya, Kamwesha, Luebo, Kampungu, kamako, Kandiaji, Muansamba et Mutumba.

La situation paraît plus complexe ici avec la montée de la xénophobie vis-à-vis des Lulua, originaires du Kasaï central, particulièrement les ressortissants du clan Bajila Kananga », a renseigné la cellule de communication du Ministère de l'Intérieur. La police avait confirmé le massacre le 24 mars dernier des 39 policiers dans le village de Kamuesha, à environ soixante-dix-sept kilomètres de Tshikapa, rapporte une consœur. Depuis quelques jours, des milliers de personnes appartenant à l'ethnie Luba et Lulua vivant dans certains villages de la nouvelle province du Kasaï sont renvoyées de leurs milieux d'habitation par les Tshokwes et les Pendes. Selon des informations relayées par le site d'information 7 SUR 7.CD. Qui, poursuit pour signaler que les Tshokwes et les Pendes accusent les Lubas d'être à la base de l'insécurité qui sévit actuellement au Kasaï notamment, à Tshikapa avec la milice de Kamuina Nsapu.

Intronisation du successeur

Jacques Ntumba est à Kinshasa en provenance de l'Europe, à destination de Kananga pour son intronisation, nous a confié la cellule de communication du Ministère de l'Intérieur et Sécurité le dimanche soir. Hier, il a été dévoilé qu'il devra arriver à Kananga ce mardi 18 Avril 2017. Par ailleurs, d'ici la fin de la semaine, il sera intronisé comme remplaçant du chef Kamuina Nsapu et reconnu comme tel par un Arrêté Ministériel qui sera signé par Venant Tshipasa, le Ministre des affaires coutumières, qui se trouve sur place à Kananga. Avec la nouvelle campagne donnée à la Province du Kasaï, beaucoup espèrent que la succession de Kamuina Nsapu saurait apaiser les miliciens encore en exercice à déposer les armes.