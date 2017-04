Afrique de l'Est: Saisie record d'héroïne - «Navind n'a rien bu pendant trois jours à Maputo», confient les proches

Pour sa part, Me Neelkhant Dulloo s'est entretenu pour la première fois avec son client en cour dimanche. Il le rencontrera à nouveau à 13 heures ce lundi 18 avril. Aux QG de l'ADSU cette fois-ci. Me Rama Valayden sera également de la partie.

Aujourd'hui, ces derniers souhaitent que toute la lumière soit faite dans cette affaire d'importation de drogue. «Navind n'est certes plus le même qu'avant. Il aurait bien sûr souhaité être un homme libre aujourd'hui. Et il coopère avec la police.» Les proches demandent à rencontrer le Premier ministre.

Ces derniers poursuivent qu'ils étaient en contact permanent avec Navind Kistnah depuis son départ de Maurice en mars. «Puis, le 28 mars, plus aucune communication. Ce n'est que deux jours plus tard, vers 23 heures, que nous avons reçu un appel sur WhatsApp d'un autre numéro. C'était Navind. En dix secondes, il a seulement eu le temps de nous dire qu'il a été arrêté et nous a demandé de retenir les services du meilleur avocat à Maurice», confie-t-on dans l'entourage du passionné de chevaux. C'est là que Me Rama Valayden est entré en jeu. Ainsi que Me Nilkhant Dulloo.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

