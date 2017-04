Cameroun: L'escale du ministre centrafricain à Douala

Ce séjour de Joseph Yakete dans le triangle national s'inscrit dans la continuité de la visite de travail effectuée en RCA par Joseph Beti Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, en décembre 2016. C'était lors d'une mission conjointe avec le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella. Il y avait été surtout question du renforcement de la coopération militaire et de la sécurité entre le Cameroun et la République centrafricaine afin d'assurer une meilleure stabilité de la sous région Afrique centrale. Un sujet qui reviendra sans nul doute sur la table des échanges entre les deux homologues de la Défense cette semaine.

Le ministre de la Défense nationale de la République centrafricaine a été accueilli à l'aéroport international de Douala par les autorités administratives et militaires de la région du Littoral, conduites par Ludovic Etienne Ngbwa, le secrétaire général des services du gouverneur. Dans la délégation de Joseph Yakete, on compte notamment le général de division Jean-Pierre Dolle Waya, inspecteur général des armées. Le ministre de la Défense centrafricain s'est ainsi entretenu avec les autorités régionales avant de prendre la route, quelques heures plus tard, pour Yaoundé où il doit notamment rencontrer son homologue de la Défense au Cameroun, Joseph Beti Assomo.

