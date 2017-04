Cameroun: Makay - Les contours du complexe hydroélectrique

La signature du contrat d'achat d'électricité entre le projet Makay et Eneo a eu lieu jeudi à Yaoundé.

Un accord sur les termes de référence relatifs au projet et contrat d'achat d'électricité a été signé jeudi 13 avril entre l'Etat du Cameroun, Platinum power et Eneo Cameroon, respectivement par le ministre de l'Eau et de l'Energie, (Minee), Basile Atangana Kouna, le président directeur général de Platinum, Omar Belmamoun et le directeur général d'Eneo, Joël Nana Kontchou. Il s'agit en fait du projet de développement, de construction et de maintenance du barrage hydroélectrique de Makay sur le fleuve Nyong dans la région du Centre, ainsi que des infrastructures de transport d'électricité y associées. D'un montant d'un milliard de dollars, soit environ 600 milliards de F, ledit contrat a été établi dans le cadre d'un partenariat public-privé et porte sur les principes du futur contrat d'achat d'électricité.

Le complexe hydroélectrique de Makay, dans le département du Nyong-et-Kelle, prévoit une capacité installée de 350 MW et permettra de produire plus de 2000 GWh/an. Selon le chronogramme arrêté, la construction dudit barrage démarre en juillet 2018 sur une durée de 54 mois, avec la mise en exploitation prévue en mai 2023. Le ministre de l'Eau et de l'Energie a souligné l'importance de ce projet, pour lequel la société Eneo Cameroon est désignée comme futur acheteur de l'électricité. Tout en précisant que le gouvernement et le partenaire Platinum Power ont entrepris des discussions sur ce projet. « Sa réalisation est précieuse dans l'objectif stratégique d'améliorer l'offre d'énergie au Cameroun », a-t-il conclu. Pour Omar Belmamoun, le projet Makay pourrait créer 2500 emplois durant la phase de construction et plus de 60 emplois directs en phase d'exploitation.

La signature de ce contrat est l'aboutissement de l'accord de développement amorcé en janvier 2014, suivi d'un protocole d'accord cadre signé en juillet 2015 entre le Cameroun et Platinum, ainsi que de la signature en juin 2016 de la lettre d'intention définissant les conditions de coopération des différentes parties et leur engagement et l'implémentation du projet. Pour l'heure, les études hydrologiques, géologiques, géotechniques, géophysiques, topographiques, environnementales et sociales sont en cours.