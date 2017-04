Cameroun: Autoroute Yaoundé-Nsimalen - La partie rase campagne exécutée à 70%

En vue de permettre la libération des emprises, des indemnisations de 283 millions de F ont été payées aux riverains mercredi denier.

Le taux de réalisation des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen se situe à ce jour autour de 70 % en rase campagne. Comme l'explique Alain Bertrand Wandji, délégué régional du ministère de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu) pour le Centre, les travaux d'étayage et de coffrage de l'échangeur de Nsimalen sont terminés. Des ponts de 100 mètres bâtis à ce niveau, l'un a déjà été entièrement ferraillé. « L'autre ouvrage l'est aux deux tiers. Lorsqu'il sera complètement ferraillé, il ne restera plus qu'à engager le coulage des deux ponts et en finir avec l'échangeur de Nsimalen », ajoute-t-il. A la sortie de l'échangeur vers Yaoundé, les travaux de plateforme, (compactage) de l'autoroute sont faits.

A ce niveau, Alain Bertrand Wandji explique que la China Communications Construction Compagny (CCCC), entreprise en charge du chantier est en train de réaliser la couche de fondation. Ce travail sera effectué jusqu'à Ahala. « Pour le moment, c'est près de cinq kilomètres ». Au niveau du pont de la Mefou, 90 pieux (sortes de poteaux en béton) sur 110 qui servent au coulage du tablier du pont ont déjà été réalisés. Par ailleurs, tous les ouvrages hydrauliques (buses, dalots) sont entièrement exécutés sur les sept kilomètres. En ce qui concerne les terrassements, tout a été fait. Actuellement, l'entreprise est butée sur la non libéralisation de l'emprise dans le Mfoundi. « La commission préfectorale a fini son rapport. On attend la signature du document », rassure le délégué régional. Il indique que la section rase campagne porte sur une longueur de près de 12 kilomètres, le montant des travaux de cette première partie est de 41 milliards de F.

Concernant l'indemnisation ayant fait l'objet de la descente du préfet de la Mefou-et-Afamba le mercredi 12 avril dernier à Nsimalen, elle portait sur la libération de 100 mètres supplémentaires. Il faut dire que l'autoroute en rase campagne doit avoir une emprise totale de 200 mètres. Les premiers 100 mètres avaient déjà été libérés afin de permettre à l'entreprise de travailler. Les travaux de la commission de constat et d'évaluation des biens sur les 100 autres mètres, se sont tenus. Ce qui a fait l'objet de la signature d'un décret du Premier ministre le 10 décembre 2015 et qui concerne 127 personnes pour un montant de près de 283 millions de F. Les montants payés varient entre 16 000 et 38 millions de F. Sur les 283 millions de F, 261 millions de F ont été payés. «Il y a eu des cas de décès, des litiges et des absents », conclut-il.