Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre 2016 - Félix Tshisekedi donne un sévère avertissement à Kabila

Après avoir été entraîné dans une interminable carnaval motorisé, fruit d'une authentique action improvisée signée par des milliers de Kinoises et Kinois massés le long du parcours qu'il a emprunté hier lundi de l'aéroport de Ndjili jusqu'à Limete, Félix Tshisekedi a contraint de tenir un meeting devant la résidence de son regretté père, Etienne Tshisekedi, sur la rue Pétunias. On rappelle qu'il est revenu d'un long périple politique qu'il avait conduit, entre le 09 et le 16 avril, d'Addis-Abeba à Paris, en passant par Marrakech et Bruxelles.

Dans un lingala châtié, Félix Tshisekedi a parlé de la politique de l'heure au pays. Face à un échantillon des de l'UDPS qui ont réussi à passer les mailles de la police, il a ce qu'il a considéré comme un dernier avertissement au Président de République, Joseph Kabila, afin qu'il s'investisse dans l' sans faille de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Il a rappelé que le second et dernier mandat de l'actuel locataire Palais de la nation avait expiré le 19 décembre 2016 et que c'est compromis politique du 31 décembre 2016 qui lui a accordé un pour une sortie honorable.

« Si le président Kabila continue de bloquer l'Accord du 31 décembre, nous allons mobiliser le peuple pour se prendre en charge et l'alternance au sommet de l'Etat », a martelé le président Rassemblement, avant de rappeler que l'Accord du 31 décembre l'unique source de légitimité des institutions et de leurs en République Démocratique du Congo.

Félix Tshisekedi a appelé la population à défendre cet Accord toutes ses forces, conformément au testament politique de Tshisekedi.

Dans la foulée, il s'est déclaré foncièrement opposé au actuel issu du débauchage d'anciens sociétaires du Rassemblement.

Celui que les combattants de l'UDPS ont surnommé « Fatshi » ( Antoinne Tshisekedi), n'a pas manqué de tacler le pouvoir au sujet scandale des passeports révélé dans les colonnes du journal français « Le Monde ».

Selon lui, ce dossier prouve à suffisance qu'on vend aux congolais, dont le pouvoir d'achat est nul, le passeport à un prix plus élevé au monde, ce qui constitue une indication sur la volonté pouvoir en place paupériser le peuple congolais.

Félix Tshisekedi trouve injuste qu'une poignée des gens s' des recettes provenant de la vente des passeports, au détriment trésor public et des agents et cadres du ministère des Etrangères, impayés depuis plusieurs mois.

Rappelons que sur place à l'aéroport de Ndjili , Félix avait également improvisé un point de presse pour démentir informations faisant état de sa fuite à l'extérieur du pays le avril 2017, après avoir appelé la population à une marche réclamer l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre. Il a savoir qu'il avait quitté le pays pour des contacts diplomatiques bénéfiques au peuple congolais.

D'après le président du Rassemblement, ses pourfendeurs qui propagé ces faux bruits ont envoyé le ministre des Affaires pour le contrer, sans succès, au siège de l'Union Africaine, Addis-Abeba.

« Je suis un combattant... je ne peux pas fuir mon pays. Et, je continuer la lutte avec le peuple », a-t-il martelé sous les de la foule.