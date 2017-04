Congo-Kinshasa: La Tshangu et le Mont-Amba envoient un signal fort au pouvoir

Point n'est besoin souligner que c'est le désaveu public de Joseph Olenghankoy et de ceux qui le soutiennent dans son combat d'arrière-garde pour retarder la transition et le processus électoral.

En tous cas, celui que l'on présenté comme ayant abandonné sa « » avant la marche de colère du lundi 10 avril 2017 contre le de l'Accord de la Saint Sylvestre est rentré à Kinshasa par la porte, plus que jamais réconforté d'être l'incontournable politique de son père et le principal catalyseur de la lutte pour changement de gouvernance au sommet de l'Etat.

L'accueil triomphal qu'il vient de recevoir des compatriotes Tshangu et Mont-Amba est perçu par les analystes politiques comme message fort envoyé en direction non seulement du pouvoir en mais d'une partie des décideurs africains tentés de cautionner la application intégrale de l'Accord du 31 décembre 2017.

En dépit de multiples barrières dressées par des escadrons de la police déployés pour la circonstance, la foule ne faisait que grossir, envahissant finalement les deux bandes du boulevard Lumumba et provoquant un interminable bouchon sur plus d'une dizaine kilomètres.

Sans le moindre appel à la mobilisation ni le moindre franc pour le déplacement et les rafraichissements, des personnes de tous les âges résidant dans les ex-districts de la Tshangu et Mont Amba (Masina, Kimbanseke, NDjili, Matete, Limete), estimées à plusieurs milliers, se sont transportées précipitamment vers le boulevard Lumumba, hier 17 avril 2017en début d'après-midi, pour acclamer et voir de près Félix Tshisekedi, nouveau président du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement.

