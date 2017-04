Mauritanie: Dix jeunes arrêtés en marge d'une tentative de rassemblement

Le ministre français de l'économie et des finances, M. Michel Sapin est arrivé dimanche à… Plus »

Quand ils ont vu que la police était là, ils se sont dispersés immédiatement. Et certains ont été arrêtés et poursuivis par la police, et ont été arrêtés quand ils rentraient chez eux tranquillement.

Ils s'étaient rassemblés dimanche afin de réclamer plus de place pour la jeunesse mauritanienne dans les institutions, une simplification de l'enrôlement électoral, l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé. Ils risquent jusqu'à trois années de prison et doivent comparaitre ce jeudi devant le tribunal correctionnel en procédure de flagrance, ce que conteste leur avocate, maître Fatimata Mbaye.

En Mauritanie, dix jeunes ont été placés lundi après-midi sous mandat de dépôt. Ils sont accusés de rassemblement non autorisé et agression de la force publique.

