Guinée: L'ambassadeur d'Iran déplore les violences entre musulmans dans le monde

Samedi 15 avril le musée du Foutah a accueilli l'ambassadeur d'Iran venu honorer un forum intitulé "les nobles paroles de la femme vertueuse" initiée par l'AREFPI dénommée Fatima Zahra du nom de la fille chérie du prophète Mohamet (PSL) (l'association régionale des femmes pour la promotion de l'Islam).

Après que Hadja Koumanthio Zeinab Diallo ait planté le décor en précisant la place que l'islam donne à la femme et toute l'aura qui s'en dégage la présidente d'honneur du forum Hadja Saoudatou en provenance de Mamou a campé son intervention à louer son créateur :

« je voudrais saisir l'occasion pour remercier le bon Dieu qui a ouvert mon cœur à l'Islam... ... »

Prenant la parole le vénérable ustaz Elhadj Mamadou Oury Bah commencé son intervention par réciter le verset Al Kawsara avant de focaliser son intervention sur le Sceau des prophètes et son exemple car tout s'accordait en s'en enorgueillir pour les qualités infinies et la bonté qui était sienne. Avant de finir Ustaz Bah a rappelé que quant il s'est agi de vendre ses vices Iblis a trouvé quatre clients :les femmes pour l'ingratitude, l' orgueil pour les chefs, l'égoïsme pour les marabouts et l'avarice pour les professionnels du commerce.

Prenant la parole S .E Seyed Hamid Reza Wahid Kiani a rappelé qu'il est à sa deuxième visite à Labé et que c'est une joie d'y revenir et de communier avec l'un des érudits du Fouta le Cheick Abdoul Majjid Cherif de Sagalé avant de dérouler un véritable plaidoyer en faveur de l'union entre tous les musulmans car selon lui les choses qui divisent les différents courants sont très minimes par rapport à celles qui rapprochent. L'ambassadeur s'est désolé de voir des pays musulmans se faire la guerre ou quant ils ne se font pas la guerre d'acclamer des frappes de pays non musulmans sur des pays musulmans. Le diplomate iranien a martelé que malgré les embargos l'Iran a résisté et a su dompter la technologie grâce à ses appuis sur l'Islam qui n'est pas contre le développement .

La Révolution islamique a rendu son lustre au musulman et il faudrait unifier les positions pour que le musulman soit fort. Le diplomate iranien a aussi plaider pour une éducation islamique des jeunes et un apport de leur part dans tous les secteurs développeurs de leurs pays ,il s'est interrogé sur le fait que chez nous en Guinée les mosquées ne sont ouvertes qu'aux heures de prière alors qu'elles doivent ouvrir en permanence et aider les jeunes à comprendre la religion ,trouver réponse à leur questionnement.

En fin de séance l'ambassadeur a remis un lot d'exemplaires du Coran à l'association Fatima Zahra ainsi que des cadeaux personnels aux filles ou dames qui s'appelaient Fatima ou Zahra dans la salle en retour l'association Fatima Zahra a à son tour fait des cadeaux à l'Ambassadeur et sa suite ainsi qu'à la présidente d'honneur du forum qui a fait le déplacement de Mamou mais aussi au foyer islamique de Maléah qui a toujours accompagné les rencontres de l'association Fatima Zahra par ces cantiques.