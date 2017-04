Ensuite est venu le moment des échanges avec les secrétaires de section. La presque totalité des intervenants n'a pas porté de gants pour souligner les préoccupations dans la vie quotidienne des sections. Certains d'entre eux, dans un franc-parler, ont déploré pêle-mêle l'absence de promotion des cadres du parti ; le manque d'emploi pour les jeunes ; le mode de désignation des candidats aux différentes élections locales ; le manque de communication entre le sommet et la base et diverses autres préoccupations qui fragilisent les responsables locaux.

En toute humilité, Adama Bictogo qui avait à ses côtés, le professeur Lemassou Fofana ainsi que les ministres Diakité Souleymane Coty et Jeanne Peuhmond, a demandé pardon aux secré- taires de section pour les impairs qui ont pu être commis à leur endroit. Le professeur Lemassou Fofana a donné le programme des pré-congrès qui se dérouleront du 27 au 29 avril. Il a également présenté les cinq commissions qui vont être mises sur pied dans chacune des délégations régionales. A savoir, la Commission Statut et règlement ; la Commission politique générale ; la Commission Vie et structures du parti ; la Commission financière et mobilisation des ressources ; la Commission électorale et la Commission Communication.

Dans son exposé liminaire, le PCO a expliqué aux responsables de la base que le précongrès et le congrès s'imposaient pour faire l'évaluation du parti. « Au plan statutaire, nous sommes dans l'obligation de tenir un congrès pour que la parole soit donnée aux militants », a-t-il fait remarquer. Il n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à ses interlocuteurs du jour. « C'est vous qui avec vos maigres moyens, avez fait du RDR, ce qu'il est aujourd'hui », a poursuivi Adama Bictogo. Dans le même d'ordre d'idées, il a relevé que ces derniers se sont battus pour que le parti accède au pouvoir. Il a souligné que les aspirations de la base seront portées au sommet. Et salué l'esprit de famille qui constitue la force du RDR.

