40 jours durant, la prière, la pénitence et le pardon ont rythmé leur quotidien, au même titre que leurs coreligionnaires du monde entier.

Hier, dans la quasi-totalité des paroisses, les chré- tiens catholiques ont, par le truchement du Chemin de croix du Vendredi saint, mimé la passion du Christ. Marquant la fin du temps de Carême, ce dernier Chemin de croix a été l'occasion, pour le clergé et les paroissiens de Saint Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon Lem 1, de mettre en scène les 14 stations qui retracent toutes les péripéties de la souffrance du Christ.

De sa condamnation (Station 1) à sa mise au tombeau (14ème station) en passant par la 9ème station où le Christ, sous le poids de la croix tombe pour la 3ème fois, en tout cas avec émotion, tout a été mis en scène. Quand bien-même ce n'était qu'une simple théâtralisation de l'histoire, certains fidèles ne s'empêchaient pas d'écraser des larmes face à la souffrance atroce infligée au "divin enfant". Le curé de la paroisse, le Père Mobio, dans son homélie, a exhorté les Ivoiriens à davantage d'amour.

Car, « seuls l'amour et le pardon peuvent permettre de construire une nation forte et prospère ».Bien avant la messe de clôture du Chemin de croix, les fidèles ont, par le biais d'une procession, sillonné quelques rues du quartier. A Treichville, les chrétiens catholiques ont également marché dans les pas du Christ. En présence du ministre François Amichia, maire de Treichville, et de son épouse, les fidèles de la paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville ont vécu la "Passion du Christ".

Depuis plus de deux mille ans, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus retient l'attention de l'Eglise et la piété des fidèles, trouve dans le chemin de croix un moyen d'exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite.A noter, c'est le 08 mars dernier, le mercredi des cendres, que les chré- tiens ont entamé les 40 jours de carême pendant lesquels la prière, le pardon et le partage devaient être vécus intensément au quotidien.

Cela, pour les rapprocher plus du Seigneur. Ce dernier mort, ce Vendredi saint, et dont ils attendent la résurrection à Pâques, dimanche prochain.