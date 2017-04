Madagascar: THB tour - Week-end de Pâques très festif à Antsirabe !

Pendant trois jours successifs, les 15, 16 et 17 avril, Antsirabéens et vacanciers ont mis de côté stress et problèmes pour profiter pleinement de cette ambiance de fête au rythme du « Soa ny fiarahantsika ». Monsieur Soleil a d'autant plus honoré la ville de sa présence.

Tout le monde semble s'être donné le mot ! Les fêtes de Pâques, c'est à Antsirabe. Dans un joli brouhaha où se mêlent les odeurs de maskita et de barbe-à-papa, les gens vont et viennent. Une forte musique ici, de grandes animations avec de jolies hôtesses en combi-short sprite là, des vendeurs qui préparent déjà les « maskita » pour la soirée, des amis qui s'attablent et se retrouvent autour d'une grande girafe applaudissant un des membres du groupe jouant les stars sur scène avec un titre bien connu de Samoela. Tout autour les autos tamponneuses, manèges, trampolines, chevaux de bois... et bien sûr les dizaines de stands aux couleurs de THB. Ici, on emmène ses enfants se faire dessiner le visage par des spécialistes de la face painting. Là, certains se mettent à courir partout, ne sachant pas quel choix faire, s'attardent autour de cette scène au milieu des diverses animations. Ils apprécient la prestation de ces groupes de danseurs qui se défilent sur scène. Ce samedi-là se tenait effectivement le concours de chorégraphie qui a finalement été remporté par Ultimate 110. Pas de doute, on est bel et bien à Antsirabe, un week-end de Pâques.

« Show » devant. Les journées sont animées. Les soirées ne le sont pas moins. On est samedi. Il est 19 heures quand l'équipe d'Arnaah s'installe et se prépare à mettre le feu. Dans sa longue robe rouge avec fente dévoilant de très belles et fines jambes, la chanteuse se met à danser au rythme de ses titres enjoués. Le public ne perd ne serait-ce qu'une miette du show. Quand Arnaah change de registre et entonne un slow langoureux, les spectateurs, jouent les chœurs. Big MJ succède à sa moitié. L'ambiance est tout autant enflammée. L'interprète de « Ataoko akory », fait même monter des spectateurs sur scène pour danser avec lui. La température a monté d'un cran. Avec ses plus grands tubes, Nina's a fait danser les milliers de personnes présentes le soir de dimanche. Pit Leo et Mr Sayda, eux, ont été à la hauteur de leur renommée. Avec Lôla comme affiche, l'ambiance ne pouvait être qu'au rendez-vous. En showman, le chanteur a effectivement enflammé la scène de la Gare hier. Une clôture en apothéose. Avec plus de 100 000 personnes au rendez-vous cette année, THB tour à Antsirabe a une fois de plus réussi son pari.