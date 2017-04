Madagascar: Lundi de Pâques - C'est la fête partout !

Arnaah partout ! A en croire l'affluence dans tous les spectacles qui ont été organisés durant le lundi de Pâques, on pourrait penser qu'il n'y avait plus personne à la maison.

En tout cas, les artistes ont donné un spectacle digne des grands stades, partout où ils étaient. Car plusieurs d'entre eux ont du assurer plusieurs concerts dans divers endroits. C'est le cas d'Arnaah, ici, qui n'a pas manqué de plaire au public autant par sa musique que par son style vestimentaire.

Tif à Tif, en bon girl's band. Au stade Maki d'Andohatapenaka, le groupe Tif à Tif a offert un vrai régal au public venu les applaudir. Elles ont partagé l'affiche avec d'autres stars malgaches, et ont apporté la touche rock et groove en ce lundi de Pâques. Chorégraphie à la girl power, et en bon girl's band qu'elles sont, les deux membres, accompagnées de tout un staff, ont plu au public !

Tence Mena, une bête de scène. Une Tence Mena à Antanimenakely, c'est une autre Tence Mena qui est à Alarobia. Non, la diva ne s'est pas clonée, mais a tout simplement assuré les deux prestations qu'elle devait faire hier. Le public ne cesse d'acclamer cette véritable bête de scène, qui sait faire danser et faire chauffer l'ambiance où qu'elle aille. Le public est tout simplement sous son charme.

Shyn, au coliseum. Dans un coliseum plein à craquer, les artistes défilent, et l'ambiance est à son comble. Les artistes proposés par les organisateurs sont ceux qui inondent les radios et les télés, si bien que le public a répondu massivement à l'appel. Shyn, originaire de Toamasina, a apporté une touche soul et r'n'b dans ce grand concert de la musique tropicale. Et le chanteur a été fortement acclamé !