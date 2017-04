Madagascar: Teknet Group - Les solutions Evolis sous toutes les coutures

Intégrateur de solutions matérielles et logicielles allant du conseil à la vente directe ainsi qu'à la formation jusqu'au support et SAV, Teknet Group est devenu leader dans son domaine

Teknet Group joue la carte de la transparence, et de la promotion à travers un contact direct avec le public utilisateur qu'ils soient professionnels ou particulier. C'est dans cette perspective en effet que Teknet Group organise du 20 au 21 avril, les journées portes ouvertes autour des solutions Evolis

Leader mondial. La manifestation qui aura lieu à l'Hôtel Colbert permettra au public de découvrir Evolis le leader mondial des systèmes de personnalisation et d'impression décentralisée pour cartes plastiques. Une aubaine pour les actuels et futurs utilisateurs, puisque dans le cadre de ces journées portes ouvertes, et à travers Teknet Group, Evolis présentera, pour le première fois à Madagascar, une gamme complète d'imprimantes de cartes qui répondent aux besoins des acteurs du secteur privé. Le secteur bancaire sera également bien servi avec les solutions dédiées aux marchés bancaires et gouvernementaux lors de ces deux journées portes ouvertes. Une occasion, en somme, pour les entreprises de découvrir l'efficacité et les avantages des nombreux services et produits d'Evolis, une société française qui développe des solutions d'identification sur cartes plastiques. Des solutions qui permettent, par exemple de délivrer instantanément des cartes personnalisées, encodées et sécurisées pour tous types d'application. Les cartes Evolis sont des merveilles technologiques dans de nombreuses applications comme les cartes nationales d'identité, les cartes de paiement, les badges d'accès sécurisés, les permis de conduire et même les cartes d'électeur.

140 pays. Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les imprimantes Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact - technologie RFID) de tous types de cartes (cartes nationales d'identité, cartes bancaires, badges employé, cartes d'étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large éventail de produits et services en vue de l'identification des personnes et des biens : des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale cardPresso, une gamme complète d'accessoires pour cartes au travers de sa filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services. Basé à Angers, avec des filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour, Bombay (Inde) et Shanghai (Chine), Evolis est coté à la bourse de Paris (Alternext) et a réalisé un chiffre d'affaires de 76,9 millions d'euros en 2016. Le groupe emploie plus de 300 collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.

Applications gouvernementales. En Afrique Evolis domine également le marché, notamment dans le secteur des cartes gouvernementales. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : 65,2 millions de cartes smart livrées par an en Afrique pour des applications gouvernementales. En Tanzanie, en 2015, lors des élections présidentielles et législatives, afin de garantir la plus grande transparence pour cet événement politique majeur, la Commission Electorale Nationale (NEC) a été chargée de recenser la population en âge de voter estimée à 23 millions d'individus, sur une population totale de 48 millions. d'habitants. Pour ce contrat, le plus important jamais signé par un constructeur d'imprimantes à cartes, plus de 8 400 imprimantes à cartes plastiques Zenius ont été livrées en Tanzanie en moins de six mois. Pour en revenir aux journées portes ouvertes Teknet, le jeudi 20 avril sera essentiellement consacré à une série de présentations au gouvernement, au secteur bancaire et à tous les autres secteurs. Des séances d'expositions et de démonstration pour grand public auront également lieu durant les deux journées.