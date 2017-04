Madagascar: Toamasina - Une tentative de fraudes démasquée par la douane et le BIANCO

Une fois montées, les pièces détachées deviennent une voiture.

Les efforts entrepris par la douane et ses partenaires continuent de produire des résultats encourageants

Le tandem Douane-BIANCO a réalisé un beau coup de filet. En effet, suite à des renseignements émanant du Bianco Toamasina, l'administration des douanes a effectué une descente à Analankininina où des individus étaient surpris en train d'assembler des véhicules. Après vérification, il s'avère que l'importateur a déclaré à la douane un conteneur de lots de pièces détachées d'occasion. Seulement, une fois les pièces d'occasion sorties du conteneur, elles ont été rassemblées et montées. Et le tour est joué puisque l'importateur de pièces détachées devient propriétaire de vraies voitures d'occasion.

Difficile

Pour la douane il s'agit tout simplement d'une manœuvre frauduleuse rondement menée en vue de payer moins de droits et taxes d'importation. « Ce genre de fraude est très difficile à détecter au moment du dédouanement car les pièces sont éparpillées et mélangées dans le conteneur. Par contre, ces pièces ne sont pas destinées à être montées et rassemblées car la douane ne délivre pas de certificat servant à l'immatriculation » précise-t-on au sein de l'administration douanière. Au total, quatre voitures légères ont été constatées en cours d'assemblage lors de la descente.

Un autre conteneur appartenant au même importateur a été suspecté et visité conjointement par la douane et le Bianco au port dans lequel des pneus d'occasion, des pièces détachées et une cabine de camionnette ont été découverts. La douane est en train de constater l'infraction de fausse déclaration et le Bianco est également sur le dossier pour déceler toute forme de corruption.