Trêve pascale . En fait, alors que les dirigeants sont embourbés dans l'affaire Claudine, l'ancien président a préféré se retirer de la politique pendant une semaine en visitant les belles plages de Morondava. Marc Ravalomanana a particulièrement apprécié la plage de Kimony où il a eu un contact direct avec la population locale qui a exprimé ses doléances quant à la cherté de la vie. Pour certains, en quittant la Capitale et mettant le cap sur Menabe, le président national du TIM voulait observer une trêve pascale. Mais, pour d'autres, c'était une occasion pour lui de mobiliser sa base politique dans cette partie de l'île qu'il ne devrait pas perdre s'il veut reconquérir le pouvoir par les urnes. En tout cas, la trêve politique, qui n'a pas été en fait respectée à cause de l'affaire Claudine Razaimamonjy, devrait prendre fin aujourd'hui. La semaine qui vient de s'ouvrir s'annonce donc chaude en matière politique dans le pays.

