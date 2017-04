Madagascar: La réaction du chef de l'Etat très attendue

On avait parlé d'un silence embarrassé du président de la République à propos de l'affaire Razaimamonjy. Mais plus le temps passe, plus on peut le qualifier d' « étourdissant ». Le manque de réaction du chef de l'Etat paraît même suspect quand les voix de tous les côtés crient pour qu'il s'explique sur cette affaire qui écorne singulièrement la réputation de son équipe .

Cela fait plus d'une dizaine de jours que l'affaire Claudine Razaimamonjy a éclaté et les preuves irréfutables qui ont été accumulées n'ont pas pu être réfutées par l'inculpée et ceux qui la soutiennent. Portée sur la place publique et suivie de près par une opinion se sentant partie prenante, elle n'a pas pu être étouffée. C'est en bénéficiant de complicités occultes, que la dame a pu se rendre à l'île Maurice.

Le tollé suscité par cette évasion organisée et le soutien des représentants de la communauté internationale à l'action du Bianco ont mis le régime dans une position inconfortable. L'affaire commence elle aussi à faire grand bruit dans l'île sœur où l'opposition dirigée par Paul Bérenger demande des comptes à son gouvernement.

A Madagascar, les prises de position se multiplient et cette unanimité des membres de la société civile laisse peu de chance de voir Mme Claudine rester bien à l'abri là où elle se trouve. La contre-attaque, si on peut la qualifier ainsi, a eu lieu dans la presse soutenant le régime qui critique les membres de la communauté internationale, en parlant de leur manque de réaction lors d'un détournement à la banque centrale de Manakara en 2007 et en leur reprochant d'attaquer le président de la République.

On serait tenté de dire que le chef de l'Etat n'a pas besoin d'esquiver les questions que tout le monde lui pose et qu'il est temps de faire face à la situation. Plus le temps passe, moins il lui sera loisible d'escamoter une vérité qui est en train de saper la confiance qu'il avait tant bien que mal réussi à installer. Comment va-t-il réussir à se tirer de ce guêpier où il est en train de se fourrer ?