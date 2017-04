Madagascar: Réponses post-cycloniques - Ambatovy apporte sa contribution

Vue aérienne lors du survol des zones touchées par le cyclone.

Six semaines qu'Enawo a quitté Madagascar, les réponses post-cycloniques battent encore leur plein. Pour accompagner le relèvement des communautés locales dans ses zones d'intervention, Ambatovy a consacré 600 millions Ariary soit 200 000 USD provenant de son Fonds d'investissement social.

Toamasina fait partie des zones les plus gravement touchées par Enawo. 2 371 litres de gasoil et une tractopelle ont été offerts au CRGRC de Toamasina pour faciliter le dégagement des routes. Les travaux d'assainissement des canaux de canalisation du grand port seront également financés par Ambatovy. Quatre EPP du district de Toamasina II bénéficieront aussi du projet de réhabilitation, à savoir : l'EPP d'Antsirabe II, l'EPP d'Ambodibonara, l'EPP de Tananambo et enfin l'EPP d'Ambatorao.

Brickaville. Des infrastructures sanitaires opérationnelles étant essentielles au relèvement des populations vulnérables, le CSB 1 de Ranomainty sera réhabilité à Brickaville. Par ailleurs, Ambatovy financera la réhabilitation d'une infrastructure scolaire, en l'occurrence celle du Collège d'enseignement général (CEG) de Ranomainty. En guise de rappel, Brickaville a déjà bénéficié des aides d'urgence, dont : 80 sacs de riz, 2 400 litres d'huile et 20 fûts d'une capacité de stockage de 20 000 litres d'eau potable. Des camions servant à enlever les débris laissés par Enawo y sont également disponibles. Pour rentabiliser le nettoyage de Brickaville en faveur de la population locale des travaux de Haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) y sont mis en place, comme c'est le cas dans le district de Moramanga et dans le village d'Anivorano.

Moramanga. Andasibe fut la zone la plus touchée dans ce district, raison pour laquelle sa mairie fera l'objet d'une réhabilitation. D'autant plus qu'Andasibe est un site stratégique pour l'éco-tourisme. Concernant le volet éducation, les EPP d'Ambavaniasy, d'Antanambao et d'Androfia retrouveront une seconde jeunesse. Les infrastructures sanitaires, essentielles, ne sont pas en reste : les CSB de Beforona et d'Ambatovola seront fonctionnels sous peu. Ambatovy a également offert trois tonnes de riz pour amortir les pertes induites par les récoltes ravagées dans la zone. Si les réponses cycloniques semblent si bien coordonnées, c'est parce qu'un survol de reconnaissance au-dessus des zones sinistrées à bord de l'avion d'Ambatovy le long de la RN2, entre Moramanga et Toamasina a été effectué en amont. Il a permis l'évaluation des dégâts et la nature des aides et des actions à déployer. 80 employés du projet minier ont également participé activement à l'assainissement et aux travaux de désenclavement à Fanandrana et Vohitrambato.