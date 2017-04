Madagascar: Moramanga - Coup de pouce du MDN aux femmes de l'ASVUM

Joindre l'utile à l'agréable !

Déterminées à prendre leur vie en main, les femmes membres de l'association ASVUM ont développé depuis quelques années des activités génératrices de revenus de manière individuelle ou au sein de leur association. Celle-ci vient de bénéficier d'un soutien qui arrive à point nommé.

Le 8 mars, journée mondiale de la femme, était quelque peu perturbée par l'arrivée du cyclone Enawo, mais cette journée n'aurait pas été vaine pour les femmes de l'ASVUM (Asa Sosialin'ny Vehivavy ao amin'ny Usine militaire) qui ont pu célébrer la JMF comme il se doit, quelques semaines après. C'était vendredi dernier, 14 avril, en mettant un accent particulier sur les initiatives féminines en faveur de l'autonomisation des femmes par le biais d'activités génératrices de revenus. En soutien aux efforts des membres de cette association, l'épouse du Gal Rasolofonirina Béni Xavier, ministre de la Défense nationale (MDN) a remis un lot d'équipements à l'association ASVUM lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel Bezanozano.

Elle leur a été octroyé des machines à coudre et des ustensiles de cuisine pour leur permettre d'échanger leur savoir-faire et leurs expériences en matière de couture et d'art culinaire et ce, afin de développer leurs activités. Par ailleurs, des matériels de soin et d'entretien ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI) au profit des sages-femmes, infirmières et ouvrières de l'usine militaire ont également été remis. Cette démarche traduit ainsi la concrétisation de la promesse du ministre, annoncée dans ses messages à l'occasion des vœux du nouvel An et dans lesquels il a souligné sa volonté de chercher les moyens d'améliorer les conditions de travail du personnel de l'Usine.

Ainsi, après l'inauguration du CSB II de Sahafitahana en décembre 2016 par le président de la République, rien de plus normal pour les femmes du MDN que d'apporter leur contribution à leur tour. Un geste témoignant de leur soutien à cette maternité où les femmes des « fokontany » environnants peuvent donner naissance à leurs progénitures en toute sécurité car assistées par un personnel qualifié.

Détente.Et pour terminer en beauté cette journée, ces dames se sont fait plaisir en s'offrant un moment de détente au cours duquel près de 270 mamansont partagé la « table de l'amitié » tandis que se succèdent, durant cet après-midi animé par l'orchestre Natural, des « vakodrazana », chorégraphies et diverses autres prestations. Précédant l'animation, l'épouse du ministre, Clarisse Rasolofonirina, n'a pas manqué de partager avec l'assistance l'esprit du thème de la JMF 2017 : « autonomisation des femmes, vecteur du développement », tandis que l'épouse du directeur de l'Usine militaire, Francia Randriamiaramanana, a adressé à tous les invités et notamment aux hôtes de marque, leurs vœux pour la nouvelle année 2017.

C'était ainsi quelques heures de bons moments que ces dames promettent de remettre dès que possible. En tout cas, cette journée a permis à ces femmes de sortir de leur train-train quotidien et d'exprimer leur joie de vivre, de mettre entre parenthèses le stress et les tracas de la vie quotidienne.Comme l'exemple vient d'en haut, dit-on, l'épouse du ministre s'est illustrée par une surprise de taille quand elle a chanté le morceau de Dadda: « Samy malagasy, ka mifankatiavazalahy e ! ».