Madagascar: Le Carat - Une visite surprenante au parc Gasikara

A quelques kilomètres de la ville en prenant sur la RN7, l'hôtel Le Carat offre un vrai dépaysement en plein Tanà.

Le cadre est calme, pittoresque, avec comme petit bijou un petit îlot qui fait office de musée à ciel ouvert. Le parc s'appelle Gasikara, et vaut le détour, au bord d'une petite vedette qui traverse tranquillement le lac. Et la découverte commence. Un petit museum qui raconte les principaux « Rova » du royaume Merina : une maquette pour montrer la beauté de ces bâtisses, avec un historique de chacun de ces palais. Il y a celui de Manjakamiadana, incontournable, mais aussi Antsahadinta, Ambohimanga et bien d'autres.

Puis, place à des objets du quotidien de diverses ethnies. On retrouve les « lamba », ou « kisaly », ou « salovana »... Bref, ces lambeaux de tissus qui servent de vêtements aux Malgaches. Des chapeaux de paille, puisqu'on ne porte pas les mêmes chapeaux dans les différentes régions de l'île, et les perles, qui occupent une place importante dans la culture malgache. Et bien sûr, les instruments de musique traditionnelle qui font la richesse et la variété de la musique malgache.

Lémuriens. La visite se poursuit ensuite sur une ballade à travers un plan de Madagascar où se trouvent les faunes de chaque province, avec une réplique des maisons traditionnelles de chacune d'entre elles. La visite guidée est empreinte de la passion des propriétaires des lieux, qui a tout construit de son propre chef depuis le début des années 2000. Et le résultat est fabuleux.

Vient ensuite le moment tant attendu des visites des lémuriens. Plusieurs espèces y vivent, et son apparemment déjà très habitués à rencontrer les hommes, car les plus malicieux n'hésitent pas à faire quelques sauts périlleux, comme pour impressionner les visiteurs. A part les diverses espèces de lémuriens, il y a également des oies, des faisans, des tortues...

Outre la visite du parc, le Carat a d'autres attractions. Hier, à l'occasion du lundi de Pâques, le restaurant, qui a proposé un grand buffet, a affiché complet. Avec le groupe Voninavoko à l'animation, la journée a été tout simplement remarquable !