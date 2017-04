Madagascar: Port Bergé - Des entreprises portent plainte contre le maire

Recommandation . Ces entreprises déplorent ainsi qu'elles ont déjà eu des entretiens avec le maire portant notamment sur le mandatement des dites sommes et que ce dernier ne s'y est pas opposé mais jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont pas encore eu gain de cause. Elles ont ainsi tenu à souligner qu'il y avait eu une recommandation pour mandatement de services faits relatifs à la réhabilitation et l'équipement mobilier du Tranompokonolona de la commune urbaine de Port Bergé le 20 septembre 2016, adressé au maire mais ce dernier ne l'a pas exécuté.

Raison évoquée par la société EBTP, elle n'a pas encore perçue la somme 127 858 907 ariary qui lui est due notamment pour la réhabilitation du Tranompokonolona, et ce, suivant la convention n°11-2015/MID/SG/DGD/DCFE du 22 mai 2015. Même topo pour la société ERM qui a également porté plainte à l'encontre de ce maire qui n'a pas encore ordonné le paiement de la somme de 70 500 000 ariary à l'endroit de cette société, notamment pour l'équipement mobilier de ce Tranompokonolona, et ce, suivant, la convention n°12-2015/MID/SG/DGD/DCFE du 22 mai 2015.

