Madagascar: BFV Société Générale - Appui au secteur privé pour le renouvellement des outils industriels

Bruno Massez, le PDG de la BFV Société Générale et Fredy Rajaonera, le Président du SIM sont tous deux convaincus du rôle primordial de l'industrie dans la relance économique de Madagascar.

Les engagements se concrétisent incontestablement en ce qui concerne la volonté de la BFV Société Générale d'assumer son rôle d'acteur majeur dans le développement économique du pays

L'industrie est un important moteur de la croissance économique. La BFV Société Générale prend au sérieux cette réalité et n'a jamais cessé d'œuvrer pour le développement industriel en étant toujours aux côtés du secteur privé.

Business Breakfast. C'est justement dans cette perspective de croissance industrielle que la banque organise régulièrement des rencontres avec le secteur privé. Jeudi dernier la BFV Société Générale a convié le Syndicats des Industries de Madagascar (SIM) à un Business Breakfast à l'Ibis Hôtel. Une rencontre d'une grande importance dans la mesure où c'était l'occasion pour la banque d'exprimer sa volonté d'appuyer les opérateurs économiques dans le processus de renouvellement de leurs outils industriels.

« Dans le contexte actuel, la modernisation des outils industriels est devenue une nécessité pour permettre aux entreprises d'être plus compétitive » a déclaré Bruno Massez, Président Directeur Général de la BFV SG. Et c'est justement pour appuyer cette modernisation de l'industrie que la BFV propose, parmi ses nombreuses offres des produits bancaires spécifiques. « Ce sont des offres adaptées aux besoins des entreprises » a-t-il précisé.

Véritables partenaires. « Vos ambitions grandissent, notre engagement vous suit » Tel était, d'ailleurs le message principal qu'a adressé la BFV -SG aux entreprises que la banque considère, non pas comme de simples clients, mais de véritables partenaires. Confirmant plus que jamais son statut de banque relationnelle de référence et de proximité, l'établissement bancaire a ainsi réservé aux membres du SIM un accès privilégié à ses services pour leur apporter conseils et expertises. Et ce, pour les aider notamment à faire croître leurs projets, à être à la hauteur de leurs ambitions ; pour répondre à leurs besoins de financement. Bref pour construire des solutions qui permettront aux entreprises de réussir au mieux leurs activités. Pour concrétiser justement cet objectif ambitieux la BFV Société Générale et le SIM ont signé une convention de partenariat. Fredy Rajaonera, le Président du SIM a exprimé sa disposition à œuvrer ensemble avec la banque pour réaliser cet objectif de développement industriel. « La BFV Société Générale a toujours contribuer à la relance des entreprises et elle continue encore de le faire » a déclaré le Président du SIM. Le SIM qui est une entité incontournable du développement industriel quand on sait qu'il regroupe plus de 80 membres répartis dans 10 branches d'activités essentielles pour le tissu industriel malgache.