Congo-Kinshasa: Où va l'argent des nouveaux passeports biométriques?

Résultat, Reuters estime qu'« au fil du temps, les passeports biométriques à 185 dollars pourraient rapporter des centaines de millions de dollars aux sociétés LRPS et Semlex, détournant ces ressources d'un Etat instable et miné par la pauvreté ».

D'après le contrat signé par le gouvernement congolais et consulté par Reuters, pour chaque passeport fabriqué, 60 dollars seraient reversés à une société basée aux Emirats arabes unis. La LRPS détenue par une proche du président Joseph Kabila, Makie Makolo Wangoi. Enfin, 48 dollars reviendraient à Semlex, l'entreprise belge qui produit ces documents de voyage et 12 dollars à une société installée à Kinshasa.

Selon l'agence britannique, près de la moitié des recettes générées par la vente de ces nouveaux passeports s'évapore dans une société offshore détenue par un proche du président. Résultat, en RDC, de plus en plus de voix réclament que la justice congolaise se saisisse de cette affaire, dernier en date : le chef du Rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi.

