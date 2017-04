Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - V.Club lamine Muungano

L'AS V.Club a été acariâtre, le dimanche 16 avril 2017 au stade des Martyrs, face à l'OC Muungano de Bukavu, en match de la quatrième journée de Play-Off de la 22e édition du championnat national de football. Quatre buts à zéro, c'est le score sans appel en faveur des Dauphins Noirs de Kinshasa, totalement dominateurs de cette rencontre contre l'ex-Union sport d'Or de Bukavu. Le Camerounais Yazid Atouba Emane (12e minute) et le Rwandais Ernest Sugira (auteur d'un doublé 35e et 78e minute) et Eddy Ngoy Emomo (65e minute sur penalty, consécutif à une faute du défenseur Mukombo Kalulika sur Atouba dans la surface de réparation), ont inscrit les quatre buts du club coaché par Florent Ibenge.

