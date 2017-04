Congo-Kinshasa: C2 - Barrage - Mazembe en phase de poules aux dépens de la JS Kabylie

Après la victoire de deux buts à zéro dans son antre de Lubumbashi au match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, le TP Mazembe accède en phase de poules en contraignant la JS Kabylie au score vierge de zéro but partout en match retour en terre algérienne.

Le TP Mazembe s'est qualifié, le dimanche 16 avril 2017 à Tizi-Ouzou, en imposant un nul de zéro but partout à la Jeunesse sportive de Kabylie, en match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le tandem du staff technique David Mwakasu et Pamphile Mihayo a aligné une équipe qui devrait se faire respecter en terre kabyle. L'Ivoirien Sylvain Gbohouo a gardé les perches, avec devant lui, une défense à plat avec Djo Issama Mpeko à droite, Kévin Mundeko et le Malien Salif Coulibaly dans l'axe, et l'expérimenté Jean Kasusula Kiricho posté sur le flanc gauche de la défense. Le Zambien Nathan Sinkala et l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé ont été les deux récupérateurs, avec devant eux Miché Mika dont le volume de jeu prend de l'épaisseur comme dépositaire de jeu.

Le trio offensif s'est composé du capitaine Zambien Rainford Kalaba à gauche, le jeune Ben Malango dans l'axe et Meschak Elia sur le côté droit. Le portier Ley Matampi, Joël Kimwaki, le Zambien Kabaso Chongo, les Ghanéens Daniel Adjei et Salomon Asante, le Malien Adama Traoré et Trésor Mputu Mabi ont débuté sur le banc des réserves. Le onze de départ de la JS Kabylie a été composé de: Malek Asselah (Captaine); Mohamed Abdelali Guemroud; Bilal Tizi-Bouali; Ali Rial; Sofiane Khelili; Saadi Radouani; Mohamed Nassim Yettou; Adel Djarrar; Mohamed El Hadi Boulaouidet; Thomas Paul Mohamed Izerghouf et Mohamed Lamine Medjkane.

Le groupe parti à Tizi-Ouzou a tenu bon, assurant la qualification des Corbeaux de Lubumbashi en phase de groupes de la C2 africaine. L'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe a indiqué sur le site officiel du club que le plan de jeu a été respecté par ses poulains. « C'est bien méritée, la qualification. En affrontant la JSK avec une avance de deux buts, il fallait s'accrocher au match nul. Cette réussite n'est que le résultat du travail de ces dernières semaines. Certes, nous sommes contents de la qualification car la JSK nous a posé de sérieux problèmes et lancé toutes ses cartes dans la bataille du match retour, mais sans faire la différence. Mes joueurs ont été remarquables, ils ont respecté à la lettre le plan de jeu mis en place. La qualification n'est qu'une étape dans la course à la conservation du trophée de la C2. Pour atteindre ce nouvel objectif, un grand travail de fond nous attend ».

Le jeune défenseur central des Corbeaux, Kevin Mondeko, a exprimé son soulagement après la qualification en ces termes : « Ouf, enfin je vais extérioriser ma satisfaction après une qualification arrachée au bout de beaucoup d'efforts. Après un début de saison très difficile, je ne suis pas le seul à être très content. Les supporteurs du TPM célèbrent ce moment de résurrection après l'échec en Ligue des Champions. Au côté de mes aînés, j'apprends à bien défendre. Entre eux et nous, les jeunes, tout se passe bien. Nos relations sont claires comme l'eau dans la roche contrairement à ce que les détracteurs du TPM racontent.

Pour une première année au plus haut niveau du continent, disputer des matchs comme titulaire à mon âge est exceptionnel et encourageant pour les jeunes de notre académie et les autres. Si je suis bien coté après mes prestations, c'est parce que je m'appuie sur des conseils du coach Pamphile Mihayo qui a joué à ce poste, Il prend tout son temps pour me parler. Je lui dédie cette qualification ».

Et l'expérimenté Trésor Mputu qui n'a pas quitté le banc des remplaçants jusqu'à la fin de la partie a pour sa part déclaré : « Je suis l'homme le plus heureux après la qualification. Après l'échec en C1, nous voici en train de rebondir en C2. C'est désormais parti pour une brillante saison afin de faire plaisir à nos supporteurs qui étaient déçus. La confiance est revenue dans le groupe, il est temps de montrer à l'Afrique un nouveau TPM lequel aura l'ambition d'aller jusqu'au bout de cette compétition. L'essentiel, c'est la qualification... ». L'on se rappelle qu'en match aller, une semaine auparavant à Lubumbashi, Mazembe s'était imposé par le net score de deux buts à zéro, avec les réalisations du Zambien Nathan Sinkala et du Malien Salif Coulibaly.