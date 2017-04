Sénégal: Point de presse en prélude de la Journée mondiale du paludisme, à 16h

Cela a permis une "régression significative de plus de 50% entre 2009 et 2015, avec une prévalence qui est passée de 3% à 1,2%."

Le communiqué souligne que le Sénégal, "conformément à la vision du plan mondial de lutte contre le paludisme et aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a mis à l'échelle les interventions à efficacité prouvée pour avoir un impact significatif et durable sur la morbidité et la mortalité palustres".

L'OMS estime en effet que "la prévention est la stratégie cruciale pour réduire l'impact de cette maladie qui continue de faire plus de 400 000 morts par an".

