Cameroun: Les élèves amorcent le 3e trimestre ce lundi

Mais la grande responsabilité incombe aux élèves eux-mêmes appelés à mettre l'accent sur la gestion rationnelle du peu de temps dont ils disposent. Discipline, concentration et divertissement le plus souvent, devraient être de mise pour maximiser ses chances de réussite.

La pression et l'inquiétude hantent plus les candidats aux examens officiels 2017. CEP, BEPC, Probatoire, Baccalauréat ou GCE Advanced Level, selon les niveaux, les discussions autour des sujets qui seraient proposés alimentent les échanges dans les groupes d'étude. Ces examens se déroulent pour l'essentiel au mois de juin.

Elèves de la maternelle, du primaire ou du secondaire, en classe d'examens ou non, tous rêvent d'être en classe supérieure à la rentrée prochaine. Et c'est le moment de mettre les bouchées doubles, en révisant constamment ses leçons et en s'exerçant au maximum par exemple sur les anciens sujets ou épreuves pour actualiser ses connaissances.

