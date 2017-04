Afrique du Nord: Le soutien du développement des pays africains doit demeurer parmi les priorités de l'action arabe commune (Message Royal)

Rabat — Le soutien aux efforts de développement des pays africains doit demeurer parmi les priorités de l'action arabe commune et être érigé en véritable modèle de coopération Sud-Sud, a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans un Message adressé aux participants aux réunions annuelles conjointes des instances financières arabes de 2017, qui ont ouvert leurs travaux, mardi à Rabat, le Souverain a enregistré avec satisfaction que ces instances, outre leur rôle d'institutions de développement pionnières dans le domaine de la coopération inter-arabe, ont porté leurs efforts et leurs financements au-delà des frontières du monde arabe pour les étendre aux pays africains, contribuant ainsi à raffermir les liens de coopération et de solidarité entre les deux groupements.

"Nous tenons à profiter du retour du Maroc au sein de l'Union Africaine pour renforcer la coopération arabo-africaine et consolider l'intégration régionale", a souligné SM le Roi, citant, dans ce contexte, le méga-projet du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, qui constitue "un modèle de coopération Sud-Sud, devant bénéficier du soutien des instances financières arabes".

Le Souverain n'a pas manqué de mettre également l'accent sur le souci du Maroc de mettre ses compétences humaines et ses savoir-faire accumulés dans différents domaines à la disposition des instances financières arabes pour leur permettre d'apporter leur concours au renforcement des capacités des pays du continent africain en matière de développement.

De même, le Souverain a affirmé que le Maroc a été et restera engagé en faveur de la mise en œuvre de l'Action arabe commune, précisant que le Royaume tient à poursuivre l'action collective propre à imprimer un dynamisme fort aux relations économiques interarabes et à leur ouvrir de plus larges perspectives d'évolution.

Le but ultime est de servir les intérêts arabes communs et de contribuer à la réalisation du développement économique et du bien-être social auxquels aspirent les peuples de la région arabe, a souligné Sa Majesté le Roi, qui a remercié à cet égard les instances financières arabes pour leur soutien au processus de développement socio-économique engagé au Royaume du Maroc, en contribuant au financement de ses projets de développement et d'investissement.

Le Souverain a particulièrement remercié "les Etats du Golfe Arabe frères, auxquels nous lie un partenariat stratégique privilégié, pour leur soutien constant au Maroc, tant pour ce qui est de fournir un soutien matériel et moral à ses projets de développement qu'en ce qui concerne la défense de ses Causes justes».