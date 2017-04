Burkina Faso: Situation sociopolitique et sécuritaire - Des députés s'inquiètent, le gouvernement rassure

Après son exposé sur la situation de la nation devant la représentation nationale, le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, s'est prêté aux questions des députés. Sur le plan politique, social et sécuritaire, il a apporté des réponses.

L'article 109 de la Constitution burkinabè fait obligation au Premier ministre de faire le point directement devant les élus du peuple de la situation de la nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale.

C'est à cet exercice que Paul Kaba Thiéba s'est livré pour la deuxième fois le vendredi 14 avril 2017. Lors de la phase des questions des députés, il a rassuré les populations et les investisseurs nationaux et internationaux des mesures prises par son gouvernement pour garantir la quiétude et la cohésion dans le pays.

Ainsi, à la question du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), relative aux mesures prises pour venir à bout de l'insécurité et du terrorisme grandissant, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a élaboré un dispositif opérationnel avec les forces de défense et de sécurité. Les résultats sont au rendez-vous, a-t-il précisé.

Cependant, le chef du gouvernement dit attendre une réorganisation des systèmes de défense et de sécurité ainsi que la mise en place effective du G5 Sahel et autres accords militaires avec les pays frontaliers. "Le terrorisme a ravivé en nous le patriotisme et nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout sans rien céder", a dit Paul Kaba Thiéba.

Parlant des Koglwéogo, il a averti qu'ils doivent demeurer des auxiliaires de la sécurité, et ce, dans le respect des droits de l'Homme et de la justice, de la dignité humaine. "S'il y a des excès, les auteurs, qu'ils soient koglwéogo ou dozo, seront traduits devant la loi", a-t-il averti.

Vérité, justice et pardon, les préalables de la réconciliation

Mais à quand le procès des présumés auteurs du putsch et de l'insurrection populaire? A cette question du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), l'hôte de l'hémicycle a rassuré que l'appareil judiciaire a un calendrier qui sera respecté et permettra de juger tous les crimes économiques et de sang. Enchainant avec une autre question se rapportant à la réconciliation nationale, M. Thiéba a dit que la vérité et la justice sont les préalables à toute réconciliation.

Il a affirmé que le gouvernement travaille à rassembler tous les Burkinabè dans un élan de pardon et de justice, d'où la création du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN).

Sur le plan social, la député Marie Rose Romé Ouédraogo a dénoncé des défaillances de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, la vie chère et la persistance de la corvée d'eau à Ouagadougou malgré l'ouverture des vannes de Ziga II.

Sur ces questions, le gouvernement a reconnu de prime abord que la crise à la CAMEG a eu un impact négatif sur les efforts de la gratuité des soins. Paul Kaba Thiéba a aussi indiqué que, comme prévu dans le programme du gouvernement, 1 800 Agents de santé à base communautaire (ASBC) ont été recrutés et envoyés sur le terrain.

Le triptyque du système éducatif

Les autres soucis des parlementaires des groupes Burkinlim, Paix, justice et réconciliation nationale (PJRN) avaient trait au désenclavement de certaines villes du pays, la promotion de l'éducation et la restauration de l'autorité de l'Etat.

Par rapport au dernier volet cité, le gouvernement dit vouloir réactiver les conseils de discipline dans l'administration publique, mais aussi, entend sévir contre les auteurs d'incivisme.

En ce qui concerne l'éducation, le Premier ministre explique qu'il a trois piliers essentiels pour le système éducatif national. D'abord l'enseignement général sera obligatoire jusqu' à 16 ans. Ce qui va permettre à tous les enfants burkinabè d'être instruits.

Le deuxième pilier consiste à mieux valoriser les filières techniques spécialisées à travers des bourses pour tous les élèves de la série "C" par exemple. Troisièmement, la promotion de l'enseignement professionnel et l'apprentissage des métiers par les jeunes.

La majorité des députés du groupe parlementaire MPP a salué les efforts du gouvernement et dit être optimiste vis-à-vis de la gouvernance actuelle. "Félicitations, M. le Premier ministre. Moi je vous dédie mon macaron de député", a dit un "honorable" de ce groupe.

Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Daillo, a prodigué des conseils au gouvernement avant de clore la séance.

Il a demandé au Premier ministre d'aller chaque fois au contact des populations car, dit-il "il arrive que les comptes rendus qu'on vous présente soient parfois en décalage avec la réalité». Il a également salué les efforts du gouvernement pour avoir ramené la paix au Sahel.