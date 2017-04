Ile Maurice: Diversification de marchés d'exportation - Enterprise Mauritius cible la République Tchèque et le Danemark

communiqué de presse

Enterprise Mauritius dirigera du 24 au 28 avril 2017 une délégation de 11 entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, du textile et du prêt à porter à la République Tchèque et au Danemark, cela en ligne avec sa stratégie de diversification de marchés d'exportation.

Des Buyers Sellers Meetings (BSM) et Contact Promotion Programmes (CPP) en République Tchèque et au Danemark se tiendront les 24 et 25 avril et les 27 et 28 avril respectivement. Les produits qui seront exposés lors de ces événements promotionnels sont : achards, pâtes, épices, fruits frais, rhum, nouilles instantanées, thé, costumes, chemises et pantalons, casquettes et chapeaux, T-shirts, et vêtements en denim.

Les objectifs sont d'augmenter la visibilité de Maurice comme une destination fiable d'approvisionnement, de diversifier les marchés d'exportation dans l'Union européenne, et de promouvoir le label 'Made in Mauritius'. Les BSM/CPP offrent aussi l'opportunité d'utiliser le Danemark comme point d'entrée pour avoir accès au marché scandinave et aux pays de l'Union européenne avoisinants.

Accroître les exportations vers la République Tchèque et le Danemark

Enterprise Mauritius en est à sa deuxième campagne promotionnelle en République Tchèque après le succès de la première édition. Les BSM/CPP en République Tchèque auront lieu à l'hôtel Hilton Prague où des rencontres avec des acheteurs tchèques seront organisées. La ville de Prague a été choisie car elle est la capitale du pays et la plus grande ville de la République Tchèque. Elle est aussi la ville la plus compétitive du pays représentant environ 25 % du PIB de la République Tchèque. De plus, Prague est la région principale des affaires et 10 % de la population y réside.

Quant aux BSM/CPP au Danemark, ils auront lieu dans deux villes, Horsens et Copenhague. Situé au cœur de Danemark, Horsens a connu une croissance explosive et est l'un des plus grands et plus importants centres de distribution au Danemark. Copenhague, la capitale du Danemark, est la ville la plus peuplée du pays ainsi que dans la région nordique.

A noter qu'en 2016, les exportations de Maurice vers la République Tchèque s'élevaient à Rs 229 millions avec une augmentation de 90% par rapport à 2015. Pour le marché danois, les exportations s'élevaient à Rs 156 millions de dollars, représentant une baisse de 19 % par rapport à 2015.

