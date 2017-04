Cameroun: Fecafoot - On prépare les prochaines échéances sportives

L'assemblée générale de la fédération s'est tenue à Ebolowa la semaine dernière.

Devant les délégués réunis dans la capitale régionale du Sud samedi dernier, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Tombi à Roko, s'est félicité des résultats engrangés à mi-parcours de son mandat. Entre autres, le succès des Lions indomptables à la CAN 2017 et de la prestation des Lionnes à la CAN féminine 2016. Mais selon Tombi à Roko, beaucoup reste à faire.

Notamment, la finalisation des travaux de construction des stades en gazons synthétiques de Bamenda, Bafia, Bangangté et Sangmélima ; la préparation optimale des Lions indomptables en vue de la coupe des Confédérations Russie 2017 et de la suite des matches qualificatifs pour le Mondial Russie 2018 ; la poursuite de la modernisation de l'administration de la fédération; La mise en place de la Ligue nationale de football des jeunes et celle de football féminin, etc. Par ailleurs, lors de son séjour à Ebolowa, le président de la FECAFOOT a remis un don de ballons aux clubs régulièrement affiliés et disposant de joueurs titulaires de licences délivrées par la fédération et inauguré les locaux du siège de la ligue régionale du Sud.