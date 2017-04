Cameroun: Mondial football Montaigu - Huitième place pour le pays

Visages pâles, défaits, mines déconfites... Les Lions minimes (U-16) sont déçus de la huitième place dont ils devront se contenter après leur passage au 45e Mondial football Montaigu en France. Lors de sa dernière participation il y a dix ans, l'équipe avait terminé 11e. Trois places de gagnées donc pour ce jeune groupe, qui n'arrive pas à se satisfaire du progrès. Contre le Mexique, ils sont encore tombés hier, battus (3-1) au stade de la Boissière. Un but de Raphaël Ondobo, dans les dernières minutes de jeu. Une victoire sur quatre matches. 15 buts pris, contre quatre inscrits, ils se remettent difficilement de cette déception. « Nous devons rentrer au Cameroun et travailler parce que le niveau de la compétition est bien plus relevé que ce que nous pensions. Il faut emmener des enfants plus aguerris.

