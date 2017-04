Cameroun: Formations hospitalières - Le mot d'ordre de grève non respecté

Aucun patient n'a témoigné n'avoir pas été reçu pour raison de grève. Selon des sources crédibles, André Mama Fouda, le ministre de la Santé publique, a écrit aux responsables des formations sanitaires pour les mettre en garde contre le caractère illégal du syndicat qui agitait le mot d'ordre de grève. D'ailleurs, des sources bien introduites, René Emmanuel Sadi, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a adressé une correspondance à son collègue de la Santé publique pour confirmer qu'après vérification, « l'organisation dénommée Syndicat des médecins du Cameroun (Symec)ne figure pas parmi les associations reconnues par mon département ministériel comme ayant une existence juridique, au sens de la loi N° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le Code du travail ». Le MINADT répondait ainsi à une correspondance du ministre de la Santé qui cherchait à avoir des informations fiables sur le Symec.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.