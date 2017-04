Cameroun: Championnat d'Afrique de judo - Neuf médailles pour le pays

Neuf médailles dont une en or, une en argent et sept en bronze. Voilà la moisson du Cameroun aux championnats d'Afrique de judo tenus le week-end dernier à Madagascar (14 au 16 avril 2017).

Soit deux de plus que lors de l'édition 2016, même si le pays a perdu une place au classement général en passant de la 4e à la 5e place. Au nombre de médailles en or également, le Cameroun doit se contenter d'une seule contre 2 en 2016. Et ce, grâce à Hortense Vanessa Mballa Atangana en Open class femmes qui a conservé son titre. Egalement engagée chez les -78kg, la judokate va se contenter du bronze. Dieudonné Dolassem, chez les messieurs, rentre aussi de Madagascar avec deux breloques : une en argent chez les 90kg et une en bronze en Open class.

Lors des compétitions par équipe, le Cameroun a terminé sur la 3e marche du podium en dames et messieurs. Les cinq médaillés sont également qualifiés pour les prochains championnats du monde (28 août au 03 septembre en Hongrie). La compétition, elle, a été dominée par l'Algérie qui s'en sort avec 20 médailles dont 9 en or. Avec trois titres (en plus de 100 kilos, en toutes catégories, et par équipe), l'Algérien Nadjib Temmar est le grand vainqueur de cette édition. Au total, 188 athlètes (113 messieurs et 75 dames) de 22 pays ont pris part à ces championnats d'Afrique 2017.