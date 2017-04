Ile Maurice: Poste de Pro-VC Academia - «Pas de méritocratie à l'université de Maurice» dit Sunjiv Soyjaudah

Quant au Pr Sunjiv Soyjaudah, il laisse entendre que cela fait une semaine qu'il s'est retiré de la course. Il avait pris un congé de l'université de Maurice pour prendre le poste de directeur de la Tertiary Education Commission. Il a ensuite été à la tête de l'Information and Communication Technologies Authority, avant d'en être éjecté.

Les entretiens pour le poste de Pro VC Academia se tiennent ce mardi 18 avril 2017. Quatre candidats sont en lice mais, déjà, depuis une semaine, on laisse entendre sur le campus de Réduit qu'un des candidats serait privilégié. Cet après-midi, mardi 18 avril, on devrait connaître le nom du candidat choisi.

