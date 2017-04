Ile Maurice: «Nous vous demandons de démissionner de la présidence», dit Duval à Ameenah Gurib-Fakim

La pétition signée par les députés de l'opposition by L'express Maurice on Scribd

Questionné la semaine dernière par l'express au sujet de cette pétition de Xavier-Luc Duval, Shakeel Mohamed répondait : «C'est une bonne initiative. J'espère que cette pétition sera adressée à la présidente le plus rapidement possible, car il faut refaire l'image de la présidence qui a été entachée par le scandale d'Álvaro Sobrinho.»

Dans la pétition, Xavier-Luc Duval avance qu'Ameenah Gurib-Fakim a transgressé ses prérogatives et devoirs en tant que chef d'Etat dans l'affaire Alvaro Sobrinho. Il soutient que des membres de son personnel et elle-même sont «régulièrement intervenus» vis-à-vis des institutions pour «faciliter» l'octroi de permis et de licences à Alvaro Sobrinho. Enfin, il lui reproche d'avoir manqué de discernement en s'associant à des personnes à la «réputation douteuse».

