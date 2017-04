Afrique du Sud: Notation Standard & Poor's - Les malheurs de l'Afrique du Sud font-ils l'affaire de Maurice ?

En revanche, Gerald Lincoln estime que Maurice peut pour l'heure tirer profit de la situation. Une analyse que partage Afsar Ebrahim, Deputy Group Managing Partner de BDO. «Nous pourrons tirer avantage de la situation si nous adoptons une approche plus conviviale face à l'ouverture de l'économie. L'Afrique du Sud demeure néanmoins une grosse pointure et il y aura toujours des opportunités pour y investir. Les problèmes politiques peuvent également créer des opportunités pour les investisseurs avisés.»

«Ce pays reste une puissance difficilement détrônable par d'autres États africains. Tôt ou tard, avant les prochaines élections, il redeviendra une force économique, d'autant plus qu'il possède d'énormes ressources minérales et un des meilleurs centres financiers mondiaux abritant les quartiers généraux de grandes multinationales», ajoute-t-il.

Justement, qu'en est-il du taux de change actuel du rand, qui pourrait être une source de satisfaction ? Pas tant que cela, expliquent toutefois certains, à l'instar d'Innodis Ltd, société importatrice et distributrice qui s'approvisionne presque à 80 % en produits alimentaires de ce pays. «Le rand a dégringolé ces derniers mois. Nous n'avons pas répercuté cette baisse sur les consommateurs étant donné que nous avons, durant la même période, dû payer davantage pour nous procurer nos produits, les prix de nos matières premières ayant augmenté à la source en raison de l'appréciation du dollar», indique le General Manager, Sonny Wong. Celui-ci dit suivre le cours du rand pour décider s'il y a lieu de réajuster à la baisse les prix de vente des produits sud-africains.

L'entreprise, qui a ouvert en 2015 son capital à un groupe engagé dans le textile sud-africain, exporte 1 million de pièces par mois sur le marché international. Le patron de cette entreprise ne compte pas doper davantage les exportations en raison de l'absence de visibilité économique à court et moyen termes dans ce pays. Et cela, alors que la principale devise de ce pays emprunte une tendance baissière par rapport à la roupie depuis plusieurs mois.

La nouvelle note accordée par l'agence est assortie d'une perspective «négative», S&P jugeant que le risque politique devrait rester élevé cette année et que «des changements politiques sont probables, qui pourraient porter atteinte à la situation budgétaire et à la croissance plus fortement que ce que nous prévoyons actuellement».

La crise économique dans laquelle l'Afrique du Sud s'enfonce chaque jour représente-t-elle une menace ou, au contraire, une opportunité pour Maurice ? La question se pose au vu de la proximité géographique de ce géant économique et de son statut de partenaire commercial d'envergure. Les opérateurs économiques et autres spécialistes de cette région s'interrogent, surtout après l'abaissement de la note de la dette de l'Afrique du Sud par l'agence de notation Standard & Poor's (S&P), le 3 avril.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.