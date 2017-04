Cote d'Ivoire: Coupe de la Confédération 2017 - L'ASEC et l'AS Tanda s'écroulent

Le football ivoirien n'a pas connu la joie de la célébration de la résurrection de Jésus Christ. Le dimanche 16 avril 2017, alors que la Pâques, fête la plus importante du christianisme était célé- brée partout dans le monde, l'Asec Mimosas et l'AS Tanda faisaient leurs adieux à la Coupe de la Confédération. Les deux derniers représentants du football ivoirien encore en lice n'ont pas survécu au dernier tour précédant la phase de groupes.

La plus grosse surprise est venue d'Abidjan, plus précisé- ment du stade Robert Champroux à Marcory. Battue lors de la manche aller du tour de cadrage des 16èmes de finale par la formation gabonaise de Centre de Formation Mounana (2-1), l'Asec Mimosas n'avait besoin que d'un seul but pour se qualifier. Une mission à priori à portée de main au vu de l'histoire, du vécu, du prestige, des deux formations. Face à l'Asec Mimosas créée en 1947-1948 et ses 24 titres de champion de Côte d'Ivoire, 19 sacres en coupe nationale, une Ligue des Champions et une finale perdue, six demi-finalistes, une Supercoupe d'Afrique et une demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe (ancêtre de la Coupe de la Confédération), le CF Mounana se présente donc comme une formalité.

Née seulement en 2006 avec pour palmarès un titre de champion du Gabon et deux coupes nationales, c'est plutôt ce petit sans vécu qui va faire chuter l'ogre. Avec une défense hermétique et solide associée au manque d'efficacité offensive des Jaune et Noir (trois occasions en 90mn), les Blanc et Vert venus de Libreville ont tenu le choc. Zamblé Bi Yavo Nic Sanda et Guédégbé Corbin Franck Arnaud, les deux Ivoiriens de l'effectif de Mounana et leurs coéquipiers ont contraint les Jaune et Noir au nul (0-0). Un score d'égalité, synonyme d'élimination pour l'Asec Mimosas qui rêvait de participer à la phase de groupes depuis sa dernière présence à ce stade de la compétition en 2014.

Au Royal Bafokeng Stadium à Rustenburg en Afrique du Sud, l'AS Tanda a abandonné ses illusions de disputer la phase de poules de la 14ème édition de la Coupe de la Confédération. Les Etoiles du Gontougo, vainqueurs de la manche aller à Abidjan, ont concédé deux buts, dimanche (2-0), grâce aux réalisations de Benson Shilongo sur pénalty (28e) et Robert Ngambi (78e). Avec une égalité parfaite sur les deux manches, il fallait recourir aux tirs au but. Une séance fatale à la formation de Tanda qui s'incline (5-4) et fait ainsi ses adieux à la compétition. Un dimanche pascal douloureux pour le football ivoirien qui perd ainsi ses derniers espoirs africains.