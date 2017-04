Cote d'Ivoire: Pré-congrès régionaux du RDR - Sanogo Mamadou invite les cte à une pleine implication

Pour que le RDR soit de plus en plus fort, il faut que le parti se dote de textes à jour sur l'ensemble de ces questions, a estimé Sanogo Mamadou. « Nous nous sommes donc réunis, en tant que spécialistes, pour faire des propositions. Ce ne sont que des propositions qui ne s'imposent ni aux pré- congrès ni au congrès. Mais, il fallait mener la réflexion », a-t-il fait savoir. Poursuivant, il a précisé que les questions électorales sont très sensibles. « Elles sont l'aboutissement de toute action politique. Tout ce qui se fait en politique, se fait pour préparer un seul dimanche au bout de 5 ans. Pour mieux préparer ce dimanche, il faut que les statuts prévoient le mode de fonctionnement de ces questions électorale », a-t-il précisé.

I l est de retour. Sanogo Mamadou, Monsieur Election en chef du RDR, a repris du service à la tête du secrétariat général adjoint chargé des élections du RDR. Ce retour a été marqué, samedi dernier au siège du RDR à Cocody, par un séminaire entre la Commission technique électorale centrale et les Commissions électorales départementales. Il s'agissait pour l'exministre de la Construction et de l'Urbanisme et ses hommes de terrain de travailler à la réussite des pré-congrès et du congrès.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.